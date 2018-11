Basket, Eurolega femminile 2018-2019: Schio contro le francesi del Bourges per cercare la prima vittoria

Quarta partita di Eurolega per il Famila Schio, che dopo tre sconfitte consecutive spera di sbloccare la propria classifica domani sera, quando affronterà le francesi del Bourges nella cornice del PalaRomare.

Il Bourges arriva in terra veneta con due vittorie e una sconfitta nel girone: all’esordio ha battuto il CCC Polkowice in trasferta e poi ha superato il Nadezhda in casa, per poi perdere con un non eccessivo svantaggio a Praga. La squadra allenata da Olivier Lafargue può vantare tra le giocatrici l’ala-centro Nayo Raincock-Ekunwe delle New York Liberty, in WNBA, oltre all’esperta Kristen Brooke Sharp, per tutti K. B., che funge da perno d’esperienza in virtù dei suoi 37 anni, di cui alcuni passati in WNBA diverso tempo fa. In più, ci sono giocatrici facenti parte del presente o del passato della squadra nazionale francese: parliamo di Elodie Godin, che fa il suo ritorno a Schio dopo esserci stata tra il 2012 e il 2014 (e prima ancora, dal 2008 al 2011, a Taranto), ma anche di Alexia Chartereau, Sarah Michel, Marine Johannes. Da non sottovalutare, poi, una giocatrice di cui sentiremo molto parlare nel futuro: Lisa Berkani. Ad oggi, miglior marcatrice in Europa è Johannes con 17.3 punti a gara, cui associa 4 rimbalzi e 3 assist a partita.

Schio, nelle prime tre partite, ha lottato soltanto contro il Castors Braine in Belgio, subendo poi due sconfitte rovinose contro Praga in casa e l’ESBVA-LM, senza Francesca Dotto, in trasferta. Per sopperire a un generale problema di amalgama di una squadra che, per larghi tratti, è ancora nuova, deve trovarsi e nel frattempo ha anche perso in campionato il big match contro Venezia, è stata chiamata Allie Quigley, un nome spaventoso nella WNBA: due volte All Star, sesta donna dell’anno in altrettante occasioni, oltre 15 punti di media nell’ultima stagione col 42% da tre, stella delle Chicago Sky, è una di quelle aggiunte che, se capace di entrare presto nella forma giusta, può davvero spostare tantissimi equilibri. Sebbene non sia chiaro se Quigley debutterà già nella giornata di domani, sarà davvero interessante vederla all’opera. Di certo potrebbe essere anche un valido aiuto per Jacki Gemelos, arrivata in terra scledense con i galloni di prima opzione offensiva e che invece non sta ancora riuscendo ad esprimere ciò che aveva mostrato a Ragusa, con le sue eccellenti doti balistiche. In tutti i casi, la formazione di Pierre Vincent ha un gran bisogno di una vittoria, perché la rimetterebbe quantomeno nella scia delle formazioni che aspirano a qualificarsi per i quarti di finale: anche se è solo la quarta partita su quattordici del girone, questa somiglia tanto al primo bivio attraverso il quale si capiranno le reali ambizioni della stagione 2018-2019 del Famila.













Credit: LBF / Ciamillo