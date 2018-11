Basket, Eurolega femminile 2018-2019: Schio cede nettamente anche di fronte all’ESBVA-LM

Terza sconfitta in tre partite per il Famila Wuber Schio nell’edizione 2018-2019 dell’Eurolega femminile. La formazione allenata da Pierre Vincent, priva per infortunio di Francesca Dotto, subisce una dura sconfitta a Villeneuve-d’Ascq, dove l’ESBVA-LM vince col punteggio di 69-50. Le francesi si sono avvalse dei 14 punti di Romy Bar e degli 11 di Angela Bjorklund, ma la vera differenza è data dalle percentuali di tiro, vicinissime al 50% per le padrone di casa e inferiori al 35% per le ospiti. Schio manda in doppia cifra Jantel Lavender con 14 punti e Valeria Battisodo con 10, ma ha davvero poco da Jacki Gemelos, in questo momento l’ombra di quella vista a Ragusa e alla quale basterebbe davvero pochissimo per riaccendersi.

Nei primi due minuti e mezzo si segna poco, con Schio a firmare uno 0-4 con Lavender e Battisodo. L’incontro, però, si fa equilibrato, senza neppure una vera protagonista in termini realizzativi. Sotto 12-9, Schio riprova a dare una scossa con le stesse Battisodo e Lavender protagoniste all’inizio, ma la formazione francese non si stacca. L’assenza di Dotto fa sì che Pierre Vincent mandi dentro Florencia Chagas, argentina di passaporto italiano che con le giovanili del proprio Paese ha realizzato una storica tripla doppia ai Mondiali Under 17; a chiudere il primo quarto è però Fassina, che firma il 17-20 in favore delle ospiti.

A inizio secondo periodo il Famila ha la materiale possibilità di scappare, con Lisec che distribuisce per Lavender e poi segna il 19-24. Sul 21-26, però, le campionesse d’Italia semplicemente smettono di segnare, consentendo alla squadra di Villeneuve-d’Ascq di colpire a ripetizione con Bar ed Evans, fino a giungere al 33-26. A metà dell’ultimo minuto Crippa trova Micovic nell’angolo per la tripla del -4, poi Sy-Diop manda tutte al riposo sul 35-29.

Il terzo quarto non cambia particolarmente le carte in tavola, poiché Schio continua a segnare a singhiozzo, cosa che non accade a Villeneuve-d’Ascq, che allunga definitivamente con Bar, Evans e Bremond. Iniziano a partecipare alla festa anche le altre, in particolare Bjorklund con la tripla del +15 e Mendy coi punti del 55-37 sul quale si chiude il periodo.

Gli ultimi dieci minuti raccontano di una squadra in controllo, quella francese, e l’altra, quella scledense, che mostra un ultimo sussulto a metà frazione, quando è sotto di 19 punti. Battisodo prova a mettere in ritmo sé stessa e le compagne, portandole fino al -12 (62-50), ma non è uno sforzo sufficiente a evitare che il distacco torni ad allargarsi. L’ultima firma la mette Kamba da tre, finisce 69-50 e per Schio l’Eurolega si fa terribilmente complicata.

ESBVA-LM VILLENEUVE-D’ASCQ-FAMILA WUBER SCHIO 69-50 (17-20, 35-29, 55-37)

ESBVA-LM – Mendy 9, Bremont 6, Jakovljevic, Gomis 2, Mavambou, Sy-Diop 7, Bjorklund 11, Kamba 9, Diallo 5, Evans 6, Bar 14. All. Dusart

SCHIO – Filippi, Fassina 6, Chagas, Masciadri ne, Lisec 2, Crippa 2, Gruda 8, Battisodo 10, Andrè 2, Lavender 14, Gemelos 3, Micovic 3. All. Vincent













