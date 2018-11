Basket, Eurolega 2019: Olimpia Milano corsara in Turchia! Darussafaka sconfitto col brivido nel finale

L’Olimpia Milano sbanca Istanbul e conquista la quinta vittoria nella sua Eurolega. L’Armani si impone 98-92 sul campo del Darussafaka ed ottiene un successo molto prezioso anche per la sua classifica, visto che la squadra di Pianigiani si conferma nelle posizioni di vertice (record 5-2). Una partita che Milano ha dovuto “vincere più volte”, andando avanti anche sulla doppia cifra di vantaggio, per poi subire la rimonta dei turchi. Si decide tutto nel finale con tanti brividi, ma con la consapevolezza che questa Olimpia è una squadra vera.

Mike James e Vladimir Micov sono i migliori marcatori della partita, rispettivamente con 21 e 20 punti, molti dei quali decisivi nel finale di partita. Ottimo ritorno anche per Nemanja Nedovic, autore di 17 punti con 5/8 da tre punti. In casa Darussafaka non bastano i 16 punti di Michael Eric e i 13 di Ray McCallum.

Milano trova subito ritmo in attacco e Bertans è caldissimo dai tre punti. Due bombe consecutive e Milano scappa sul +6 (8-2). L’Olimpia continua ad attaccare bene e Micov si inventa dal nulla la tripla del +9 (8-17). I turchi restano comunque a contatto e Kidd li porta sul -2, ma si accendono prima James e poi Nedovic e l’Olimpia chiude avanti il primo quarto sul 26-19. Il serbo è infuocato e, quando infila la sua quarta tripla su altrettanti tentativi, Milano arriva sulla doppia cifra di vantaggio (25-35). Il Darussafaka trova molti giri dalla lunetta e rimane incollato all’Olimpia. Diebler e Peiners fanno male alla difesa milanese e poi McCollum addirittura segna il -3 (47-50). James segna da tre con lo step back il nuovo +7 e poi dall’altra parte fa 2/2 dalla lunetta. Si va negli spogliatoi comunque con Milano in vantaggio per 54-49.

Al rientro dagli spogliatoi si segna pochissimo. 4-2 per i turchi nei primi tre minuti e padroni di casa che arrivano nuovamente sul -3. Brooks fa due cose preziosissime a rimbalzo e regala l’assist per la tripla di Bertans, ma dalla parte opposto risponde Demir con la bomba del 56-59 a sei minuti dalla fine del quarto. Il Darussafaka si porta sul -1 con la bomba di Diebler, ma prima Nedovic e poi James segnano due triple pesantissime (68-63 per Milano a tre minuti dalla fine del parziale). Nel finale Milano sbaglia molto ed il Darussafaka ne approfitta: McCollum segna il -1 e poi Demir trova anche il sorpasso dalla lunetta. Turchi avanti 69-68 prima dell’ultima sirena.

Triple di Jerrells e Micov (allo scadere dei 24 secondi) e Milano comincia 6-0 l’ultimo quarto. Jerrells trova due penetrazioni vincenti e poi Kuzminskas schiaccia in solitaria il + 9 milanese (80-71) quando mancano sette minuti al termine della partita. L’Olimpia è in ritmo e Micov segna la bomba frontale del +12, ma i turchi non mollano ed Eric appoggia al vetro il -8. James si inventa un assist magico per Gudaitis ed il centro lituano segna e poi mette dentro anche il libero supplementare (86-75). Non è finita perchè Ozmirak e Baygul costruiscono il parziale che porta i turchi sul -1 (87-88) a poco più di due minuti dalla fine. Eric si divora il sorpasso con un comodo appoggio e Bertans dall’angolo gela il pubblico turco con la tripla del +4. James e Micov sono glaciali dalla lunetta e poi ci pensa la difesa milanese a fare il resto. Milano espugna Istanbul 98-92 e continua nella sua straordinaria Eurolega.

Questo il tabellino della partita

DARUSSAFAKA TEFKEN ISTANBUL – AX ARMANI EXCHANGE MILANO 92-98 (19-26, 30-28, 20-14, 23-30)

Darussafaka: McCallum 13, Ozmirak 7, Baygul 7, Kosut, Demir 7, Kidd 11, Ozdemiroglu, Savas 8, Brown 2, Peiners 10, Diebler 11, Eric 16

Milano: James 21, Micov 20, Gudaitis 10, Bertans 12, Fontecchio, Tarczewski 4, Nedovic 17, Kuzminskas 2, Cinciarini 1, Burns 2, Brooks 2, Jerrells 7













