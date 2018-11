Basket, Eurolega 2019: Olimpia Milano, colpo play-off! Successo di platino sul Baskonia Vitoria!

Milano soffre ma conquista la sesta vittoria nell’ottava giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Un successo importantissimo quello trovato oggi dalla squadra di Simone Pianigiani contro gli spagnoli del Baskonia Vitoria per 93-90. L’Olimpia, nonostante le assenze di Nedovic e Della Valle, si conferma nella parte alta della classifica e continua l’ottima stagione europea all’inseguimento dell’obiettivo play-off.

Partita sempre condotta da Milano che però non è mai riuscita a chiudere l’incontro e si è portata dietro il Baskonia fino agli ultimi decisivi istanti di partita. Decisivi nei minuti finali la freddezza ai liberi di Curtis Jerrels e la grande difesa di Jeff Brooks. Il miglior realizzatore della serata è Vladimir Micov (22 punti), seguito dal solito Mike James (20 punti e 8 assist). Partita da incorniciare anche per Jerrels e Brooks, che si esprimono ai loro massimi stagionali e chiudono con 13 e 12 punti a testa. Al Baskonia non bastano i 18 punti messi a referto da Vincent Poirier e Matt Janning per evitare la sesta sconfitta in stagione.

Inizio di partita molto equilibrato. Milano prova a scappare con otto punti di Micov e con due schiacciate di Tarcewski, ma Baskonia risponde con il 4/4 da due di Poirier e resta a contatto (18-16). Due liberi di Gudaitis e la seconda tripla di Micov segnano il primo allungo dell’Olimpia (23-16). Nel finale gli ospiti rientrano grazie ad un gioco da tre punti di Garino: l’argentino subisce fallo allo scadere e trasforma il libero del 27-26 alla fine primo quarto.

Difese più efficaci e ritmi più bassi nell’avvio del secondo periodo. Milano trova ottime soluzioni dalla panchina e inizia a colpire dall’arco: due triple di Jerrels, una di Brooks e una di Bertans valgono il massimo vantaggio (44-34). Due palle perse di Tarcezwski e quattro punti consecutivi di Shengelia riportano però sotto il Baskonia e fanno infuriare Pianigiani (44-38). Milano smarrisce lucidità in fase offensiva e perde altri due palloni con James. Gli ospiti ne approfittano e rientrano: un canestro in contropiede di Vildoza convince il tecnico dell’Olimpia ad interrompere nuovamente il gioco (44-43). La terza tripla della serata di Brooks dà una boccata d’ossigeno a Milano e permette ai padroni di casa di chiudere avanti 47-43 all’intervallo lungo.



Oltre due minuti senza punti in avvio di terzo quarto con le difese protagoniste. Due magie di James rompono l’equilibrio e portano Milano sul +9 (52-43). Vildoza prova a sfidare il playmaker dell’Olimpia con un canestro dall’arco, ma il giocatore di Portland risponde da fuoriclasse con la seconda tripla della serata (59-50). Micov non vuole lasciare la scena a James e trova il ventesimo punto della propria partita (66-57). Ancora una volta il Baskonia non molla e con Vildoza e Gerino rientra ad un solo possesso di distacco (66-64). Cinque punti consecutivi di Kuzminskas e due liberi del solito Micov ridanno un po’ di margine all’Olimpia. 73-68 a dieci minuti dal termine.

Nell’ultimo quarto le due formazioni rispondono colpo su colpo. I primi quattro punti della serata di Cinciarini valgono il +7 per l’Olimpia a sei minuti dalla fine (82-75). Marcelinho e Poirier riportano il Baskonia ad un solo possesso, ma James da tre ristabilisce le distanze (85-79). Una grande giocata di Brooks vale il +9, ma Hilliard e Vildoza con due triple consecutive ricuciono lo strappo a tre minuti dal termine (88-85). Palla pesantissima negli ultimi decisivi minuti con errori da entrambe le parti. Ancora Vildoza trova il -2 con un minuto da giocare (89-87), ma sbaglia subito dopo la tripla del possibile sorpasso. Jerrels non trema dalla linea dei tiri liberi e mette due possessi tra le due squadre con 27 secondi sul cronometro (91-87). Nell’azione successiva Brooks stoppa Shengelia mettendo il punto esclamativo sulla propria serata. La partita sembra vinta ma non è così: Jerrels trova altri due punti dalla linea del tiro libero per il 93-87, ma la tripla di Janning e la rimessa sbagliata da parte di Micov lasciano al Baskonia 0.6 secondi per cercare un clamoroso pareggio. L’Olimpia però difende bene e non concede l’opportunità di tirare agli avversari portando a casa la vittoria per 93-90.

OLIMPIA MILANO – BASKONIA VITORIA 93-90 (27-26; 20-17; 26-25; 20-22)

Olimpia Milano: James 20, Micov 22, Gudaitis 6, Bertans 3, Tarczewski 8, Kuzminskas 5, Cinciarini 4, Burns, Brooks 12, Jerrels 13. All. Pianigiani

Baskonia Vitoria: Vildoza 15, Voigtmann 4, Huertas 10, Janning 18, Diop 2, Poirier 18, Shengelia 8, Garino 5, Shields 2, Hilliard 8. All. Perasovic













Credit: Ciamillo