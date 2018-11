Basket, Eurocup 2018-2019: Trento perde per squalifica Jovanovic e per infortunio Hogue

Dopo la vittoria di ieri in Eurocup contro i francesi dell’Asvel Villeurbanne, non sono arrivate buone notizie per la Dolomiti Energia Trento. Proprio nel match contro i francesi, Dustin Hogue si è procurato lo stiramento del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e dovrà stare fermo per almeno quindici giorni.

Hogue si è fatto male proprio nei minuti finali della partita e già nella giornata di oggi è stato sottoposto a tutti gli esami d’accertamento. Inoltre l’americano (come riporta Basketinside) ha già ricominciato a lavorare con lo staff tecnico della Dolomiti.

Sempre nella giornata di oggi è arrivata anche la pesante squalifica per Nikola Jovanovic. Il serbo resterà fuori per tre giornate (la prima già ieri con l’Asvel) dopo la punizione del giudice sportivo per l’aggressione di Jovanovic ad un avversario nel corso della sfida contro il Partizan Belgrado.













Credit: Ciamillo