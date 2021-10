Basket, Champions League 2021-2022: Brindisi beffata nel finale dal Cluj-Napoca

Beffa nel finale per l’Happy Casa Brindisi nella seconda giornata di Champions League. Al PalaPentassuglia la squadra di Francesco Vitucci gioca una partita di rincorsa contro il Cluj-Napoca e cede nell’ultimo minuto sotto i colpi di uno scatenato Patrick Richard. Per i pugliesi si tratta della seconda sconfitta in altrettante partite in questa competizione europea e servirà ora un netto cambio di marcia nei prossimi match per evitare l’eliminazione. Volano invece al primo posto a punteggio pieno i ragazzi di Mihai Silvasan (al primo turno era arrivata la vittoria contro i turchi del Darussafaka).

La coppia Nick Perkins-Riccardo Visconti parte bene e realizza in poco tempo 10 punti. Dall’altra parte ci pensa uno stratosferico Andrija Stipanovic a rispondere colpo su colpo e con altri 10 punti conduce i suoi compagni sul 10-10. Karel Guzman realizza la tripla del +3 a un minuto e 16 dalla fine del quarto e permette agli ospiti di terminare i primi 10 minuti in vantaggio (15-18).

La seconda frazione di gioco inizia con i 2 punti di Dustin Hogue che portano la squadra di Silvasan sul massimo vantaggio (15-20). Brindisi non ci sta e con 9 punti della coppia Mattia Udom-Nathan Adrian ritrova la parità (24-24). Lucio Redivo mette a segno la tripla del sorpasso a un minuto e 31 secondi dalla seconda sirena, ma poi 2 punti del solito Stipanovic consentono al Cluj di concludere in vantaggio il primo tempo (29-30).

Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti provano ad allungare con un parziale di 8-0. Vitucci chiama il time-out per cercare di ritrovare ordine, ma dopo la breve pausa il Cluj trova addirittura il +10 con la tripla di Bircevic (33-43). Potrebbe essere un duro colpo da assorbire, e invece ecco che arriva un controparziale di 6-0 (con una tripla di Redivo) rimette pienamente in partita i pugliesi. Lo scatenato Stipanovic realizza altri 4 punti in meno di 30 secondi e il terzo periodo finisce così con il +6 ospite (41-47).

Il quarto parziale diventa dunque quello decisivo. Tre triple di un incredibile Riccardo Visconti portano clamorosamente avanti Brindisi (52-51), poi Nick Perkins e Redivo permettono addirittura l’allungo sul +8 a poco più di cinque minuti dall’ultima sirena (63-55). Sembra essere la svolta del match, invece ecco che gli ospiti tornano prepotentemente in gara con 5 punti di Elijah Stewart (64-62). Richard porta il Cluj sul +3 con una tripla, poi Nick Perkins risponde con 5 punti in brevissimo tempo che rimettono tutto in parità a un minuto e 20 secondi dal termine (71-71). La possibilità dei supplementari inizia così a farsi viva, ma Richard non ne vuole sapere e con una tripla e 2 liberi porta i compagni al successo (71-76). Top scorer per l’Happy Casa Nick Perkins (19 punti) e Riccardo Visconti (15 punti), mentre per gli ospiti i marcatori migliori sono Patrick Richard (24 punti) e Andrija Stipanovic (22 punti).

IL TABELLINO DEL MATCH

HAPPY CASA BRINDISI-CLUJ NAPOCA 71-76 (15-18, 14-12, 12-17, 30-29)

BRINDISI: Adrian 10, J.Perkins 5, Zanelli 3, Visconti 15, Redivo 10, Udom 9, N.Perkins 19

CLUJ NAPOCA: Guzman 8, Stipanovic 22, Bircevic 9, Hogue 8, Stewart 5, Richard 24

Credit: Ciamillo