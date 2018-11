Basket, EuroCup 2018-2019: Trento e Brescia per la risalita, Torino quasi per l’onore

La settima giornata della prima fase di EuroCup 2018-2019 sarà, se non fondamentale, almeno di grandissima importanza per due delle tre formazioni italiane impegnate nella seconda coppa europea. Trento, dopo aver perso a Belgrado contro il Partizan, riceve l’ASVEL di Villeurbanne capolista del girone in una partita che sa tanto di ultima spiaggia. Brescia, invece, dopo il successo in trasferta contro l’AS Monaco riaccoglie da avversario Michele Vitali con il MoraBanc Andorra; Torino, infine, va a far visita al Mornar Bar quasi per l’onore, visto che una rimonta sul Rytas Vilnius appare più che altro un’utopia.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-ASVEL VILLEURBANNE (Martedì 13 novembre, ore 20:30)

Trento ha una vittoria e cinque sconfitte, l’ASVEL cinque vittorie e una sconfitta. Basta questo per definire la difficoltà dell’impegno della Dolomiti Energia, che però può contare su quanto di buono ha espresso in campionato, con Aaron Craft che, al ritorno in maglia bianconera, ha regalato al suo pubblico la prima vittoria in campionato. All’ASVEL, il cui presidente è nientemeno che Tony Parker, una vita ai San Antonio Spurs e oggi agli Charlotte Hornets, giocano varie vecchie conoscenze del nostro basket: Mantas Kalnietis (ex Milano), oggi terzo miglior assistman dell’EuroCup con 6,83 a partita, AJ Slaughter, nel 2010-11 a Biella, e David Lighty, che è anche un ex della partita, essendo egli stato a Trento nella stagione 2016-17. Proprio Kalnietis contende a Charles Kahudi il ruolo di miglior marcatore della squadra.

MORNAR BAR-FIAT TORINO (Mercoledì 14 novembre, ore 19:00)

Torino è praticamente all’ultima spiaggia per recuperare terreno in EuroCup, anche se quel treno l’ha probabilmente già perso con le ultime due partite perse in casa. Falcidiata dagli infortuni, la Fiat va in Montenegro, e precisamente in casa del Mornar Bar, squadra fondata 44 anni fa con sede ad Antivari, una città poco più grande e popolosa di Capo d’Orlando posta sul mare. Vi gioca Bobby Brown, che in molti ricordano per il suo passato a Siena (2012-13) e, sia prima che dopo, in NBA. Particolarmente presente sotto canestro è Uros Lukovic, che cattura otto rimbalzi per incontro, ed è anche tra i migliori per percentuale da due (terzo in EuroCup col 70%) e per valutazione (media di 19,5 nella competizione).

GERMANI BASKET BRESCIA-MORABANC ANDORRA (Mercoledì 14 novembre, ore 20:30)

Il PalaLeonessa è pronto a riaccogliere Michele Vitali per un’importante sfida in famiglia col fratello Luca, rimasto in Italia. Per la formazione di Andrea Diana l’incontro può definitivamente rilanciare le ambizioni di qualificazione, già tornate a impennarsi dopo il successo quasi insperato in casa dell’AS Monaco. Andorra è una formazione che sta vivendo un anno così così, perché ha il 50% di vittorie sia in Liga ACB che in EuroCup. Oltre a Michele Vitali, la formazione di coach Ibon Navarro ha un secondo giocatore con passato italiano: Oliver Stevic, visto a Casale Monferrato nell’unica sua stagione di Serie A, quella datata 2011-12. Elemento particolarmente presente nelle partite in Europa è Andrew Albicy, secondo nella competizione per palle rubate (2,67 di media) e quarto per assist (6,67 ad allacciata di scarpe). Grande attenzione dovrà fare la Germani a non mandare troppo in lunetta gli avversari, perché due di loro, Dylan Ennis e Moussa Diagne, sono tra i migliori dalla linea della carità dell’EuroCup. Altri uomini pericolosi: David Jelinek, quasi 15 punti per partita, e John Shurna, un cecchino da tre (55,8%).













