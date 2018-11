Basket, EuroCup 2018-2019: Trento batte in volata l’ASVEL nonostante l’infortunio di Hogue. Craft mattatore nel finale

Per Trento, questa notte ha il sapore di una speranza che continua anche contro la sfortuna: nonostante una brutta scivolata di Dustin Hogue nel finale, l’Aquila batte l’ASVEL Villeurbanne primo nel girone C di EuroCup per 79-77 e si riavvicina alla zona che vale la qualificazione alla seconda fase. Hogue aveva realizzato, prima di farsi male, 20 punti e 10 rimbalzi, con Beto Gomes a dargli man forte a quota 16. In doppia cifra per la squadra di Buscaglia anche Toto Forray con 11 punti e i due uomini decisivi dell’incontro, Aaron Craft (anch’egli con 11) e Diego Flaccadori (10). La formazione di coach Mitrovic, invece, non ce la fa nonostante i 16 di Miro Bilan, i 15 di Charles Kahudi, i 14 di AJ Slaughter, i 10 di Theo Maledon.

Il primo quarto parte con Forray subito grande protagonista: sono cinque suoi punti che portano l’Aquila sul 9-3, prima della reazione di Bilan, Kahudi e Lighty. Beto Gomes prova a sfidare Slaughter, che però trova i canestri del 14 pari, mentre il sorpasso è opera di Kahudi. L’equilibrio, comunque, non si modifica: dopo 10 minuti il punteggio è di 22-22.

Pascolo e Mian riprovano subito a far scappare Trento, ma la coppia formata da Maledon e Bilan tiene praticamente da sola l’ASVEL a galla, tant’è vero che si verificano diversi sorpassi e controsorpassi. Torna in scena anche Kahudi per firmare il +5 dei francesi, prima del rientro dei padroni di casa chiuso da Lechthaler, autore dei punti del 40 pari con cui si va all’intervallo lungo.

Anche nel terzo periodo non c’è verso per una delle due squadre di andarsene definitivamente: ci prova Slaughter da tre e lo contengono Craft e Beto Gomes, poi arriva il tentativo molto più serio da parte della Dolomiti Energia firmato da Marble, Forray e Hogue che produce il +8 (59-51) e anche questo viene rintuzzato. Sono Maledon e Bilan a fare in modo che gli ultimi 10 minuti inizino sul 59-57.

Bilan e Nelson riportano avanti sul 59-61 i francesi, ma si rivede Flaccadori che diventa protagonista del 5-0 che riporta Trento avanti. Passano pochi minuti e alcuni canestri e Kalnietis decide di entrare anch’egli nella partita con la tripla del 68 pari, quindi con una bella entrata che vale il 68-70. Beto Gomes inizia a mostrare segni di poca lucidità con un paio di errori rivedibili, Slaughter porta sul +4 l’ASVEL a tre minuti dalla fine, poi Hogue trova un gran rimbalzo offensivo per il 70-72. A 1’45” dal termine, nella lotta a rimbalzo, lo stesso Hogue scivola sulla gamba sinistra e deve uscire dalla partita. Proprio quando la fortuna sembra voltare le spalle all’Aquila, arriva una gran reazione di squadra con Beto Gomes che costringe Kalnietis allo sfondamento, Craft che buca la difesa avversaria e firma il 72 pari e Flaccadori ruba palla per depositare il 74-72. Craft manda in lunetta Slaughter che fa 1/2, poi si fa perdonare andando a prendersi la linea di fondo e il 76-73. Pascolo toglie la vista del canestro a Kalnietis, Craft guadagna un altro giro in lunetta, ma fa 1/2 perché sul primo libero avanza il piede oltre la linea del tiro libero. Sul time-out ASVEL, schema rapidissimo con Bilan che spara da tre il 77-76 a 32″3 dalla fine. I francesi, dopo il time-out chiamato da Buscaglia, non fanno fallo: Craft sbaglia da tre, Flaccadori vola a rimbalzo offensivo e subisce fallo a 8″6 dal termine. Il numero 12 trentino fa 2/2, Craft aspetta Slaughter a metà campo e lo manda in lunetta con 4″1 da giocare. L’ex Biella e Panathinaikos segna il primo, sbaglia apposta il secondo, ma sulla palla vola Craft che la fa rotolare via: è 79-77, Trento può continuare a sperare.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-ASVEL VILLEURBANNE 79-77 (22-22, 40-40, 59-57)

TRENTO – Marble 2, Radicevic ne, Pascolo 4, Mian 3, Forray 11, Flaccadori 10, Craft 11, Mezzanotte, Gomes 16, Hogue 20, Lechthaler 2. All. Buscaglia

ASVEL – Maledon 10, Slaughter 14, Kalnietis 5, Galliou, Sow, Bilan 16, Nelson 5, Buckner 5, Lighty 7, Briki ne, Kahudi 15. All. Mitrovic













Credit: Ciamillo