Basket, Eurocup 2018-2019: Torino sconfitta in Montenegro, Brescia cede contro Andorra dell’ex Vitali

La Fiat Torino non sa davvero vincere in Eurocup. Settima sconfitta consecutiva per la squadra di Larry Brown, che non riesce davvero a trovare la prima gioia in campo europeo. Questa volta i piemontesi sono stati battuti in trasferta dai montenegrini del Mornar Bar per 86-83 al termine di una partita combattuta e che si è deciso solamente nel finale dell’ultimo quarto.

Si è arrivati punto a punto con Torino, che è sempre riuscita a rimanere attaccata ai padroni di casa. Nel finale il Mornar prova ad allungare con Landing Sane (23 punti a fine partita), ma la Fiat accorcia e trova la tripla di Victor Rudd, top scorer della gara con 24 punti, del -1 a quattro secondi dalla fine. I montenegrini non sbagliano dalla lunetta e poi Carr per poco non si inventa una miracolosa tripla del pareggio dalla lunghissima distanza.

Qualificazione alle Top16 a rischio per la Germani Basket Brescia. I lombardi sono stati sconfitti in casa dal Morabanc Andorra del grande ex Michele Vitali per 73-79. Si tratta del quinto ko per la formazione di coach Diana, che ora si trova all’ultimo posto in classifica con una vittoria di ritardo sul Galatasaray e con due proprio sugli spagnoli.

Brescia comincia bene e chiude avanti il primo quarto, ma gli spagnoli ribaltano l’inerzia del match è all’intervallo sono avanti di due punti. Il terzo quarto è quello decisivo perchè Andorra costruisce un parziale di 22-9 e si porta sul +15 prima dell’ultima sirena. Negli ultimi dieci minuti la Germani tenta una disperata rimonta, ma non riesce a recuperare del tutto lo svantaggio. A Brescia non bastano i 13 punti di Jordan Hamilton, mentre i migliori di Andorra sono Oliver Stevic e David Jelinek, entrambi con 16 punti.

Questi i tabellini delle partite

MORNAR BAR – FIAT TORINO 86-83 (20-21, 25-19, 20-20, 21-23)

Mornar: Sane 23, Waller 18, Koenig 15

Torino: Rudd 24, Wilson 17, Poeta 13

GERMANI BASKET BRESCIA – MORABANC ANDORRA 73-79 (19-16, 19-24, 9-22, 26-17)

Brescia: Hamilton 13, Abass 11, Moss 9

Andorra: Stevic 16, Jelinek 16, M.Vitali 12













Credit: Ciamillo