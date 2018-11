Basket, EuroCup 2018-2019: Luca Vitali guida Brescia in una spettacolare rimonta a Monaco

La vittoria di stasera della Germani Basket Brescia sul campo del Monaco, in EuroCup, è molto più importante di quanto dicano i semplici due punti in classifica. Questo 80-86, infatti, rappresenta la prima vittoria esterna della formazione allenata da Andrea Diana in quest’annata, oltre ad essere un’iniezione di fiducia enorme per il prosieguo di una coppa nella quale servono successi per arrivare almeno al quarto posto che varrebbe la qualificazione alla seconda fase. Sebbene Bryon Allen sia il miglior realizzatore con 22 punti, a dare l’indirizzo alla partita è un maestoso Luca Vitali, che nel finale fa qualsiasi cosa: segna da tre, va in lunetta, prende rimbalzi, serve assist. Parlare dei suoi 17 punti e del resto dei suoi numeri, stavolta, è relativo. Awudu Abass e Jordan Hamilton finiscono anch’essi in doppia cifra con 13 e 11, mentre al Monaco di Saso Filipovski non bastano i 19 di Yakuba Ouattara, i 17 di Jarrod Jones, i 13 di Lazeric Jones, gli 11 di Elmedin Kikanovic.

L’inizio di Brescia appare speranzoso con due punti di Allen e tripla di Vitali, ma si rivela deleterio a causa dell’ottima vena di Ouattara, Hummer e Lazeric Jones, che in poco tempo firmano il 21-9 in favore del Monaco. La Germani non segna per quattro minuti consecutivi, e quando lo fa riesce perlomeno a contenere le distanze, con un paio di iniziative di Allen, una tripla di Sacchetti e un’altra di Moss che portano il punteggio del primo periodo sul 26-17.

Brescia, vista l’importanza di questa partita in chiave classifica, non ha possibilità di mollare, e in effetti non molla, con Mika, Sacchetti e Laquintana che la riportano fino al -6. Ceron prima e Vitali poi riducono ancora le distanze da tre punti, fino al 38-35, poi si riaccendono in coppia Lazeric Jones e Kikanovic, facendo calare la notte sul periodo positivo degli uomini di Diana: il secondo quarto termina con un severo 50-39 in favore della squadra di casa.

Al rientro in campo, la Germani sembra quasi un’altra squadra, con i tiri di Hamilton, Allen e Abass che iniziano a entrare in modo più che continuo. Mika trova il gioco da tre punti del -1 (58-57), poi arrivano un paio di errori su possessi o liberi per il pareggio, che consentono all’altro Jones, Jarrod, di essere il principale protagonista del nuovo allungo del Monaco sul 66-60, col quale si entra negli ultimi dieci minuti.

I due Jones sembrano poter mettere subito la parola fine alla partita sul 70-60, ma non hanno fatto i conti con la voglia di giocarsi la partita da parte degli ospiti, che sul 75-67 trovano cinque punti di fila di Vitali e la tripla del pari di Allen a 4’54” dal termine. Passa un minuto e mezzo senza canestri, poi Vitali prosegue nel suo show: tripla frontale del 75-79 cui replica Jarrod Jones per il -1 Monaco, assist per Allen prima e, ancor più bello, per Beverly che schiaccia poi (78-83). Non contento, a 14 secondi dalla fine è lui ad andarsi a prendere i liberi della vittoria, per un 80-86 che sa di svolta per la Leonessa: seconda vittoria in EuroCup dell’anno, maggiori speranze di riacciuffare la qualificazione e primo successo fuori dalle mura amiche della stagione, campionato compreso.

AS MONACO-GERMANI BASKET LEONESSA BRESCIA 80-86 (26-17, 50-39, 66-60)

MONACO – L. Jones 13, Barry, Needham 2, Lacombe 3, Kikanovic 11, Loubaki ne, J. Jones 17, Robinson 7, Ouattara 19, Hummer 6, Joseph 2. All. Filipovski

BRESCIA – Allen 22, Hamilton 11, Ceron 3, Abass 13, Vitali 17, Laquintana 1, Caroli ne, Mika 7, Beverly 4, Zerini, Moss 3, Sacchetti 5. All. Diana













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo