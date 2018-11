Basket, Dmitry Gerasimenko: “Metto sul mercato la mia partecipazione azionaria di Cantù a costo zero, non posso mantenerla”

Dopo che stamattina è stata resa nota la drammatica situazione in cui versa tutto l’universo dell’acciaio creato da Dmitry Gerasimenko, il patron della Pallacanestro Cantù ha fatto pervenire alla società brianzola le parole che seguono:

“Cari amici di Pallacanestro Cantù – dirigenti societari, staff tecnico, giocatori, sostenitori, appassionati tutti – mi corre l’obbligo di informarvi che la mia azienda Red October Volgograd è stata sottoposta a sequestro, che definirei esproprio da parte di alcuni esponenti governativi della regione di Volgograd e della sua Agenzia delle Entrate, attraverso la formula del fallimento con relativo curatore, senza che vi siano pendenze o debiti nei loro confronti. Ciò determina l’impossibilità contingente da parte mia a mantenere la società Pallacanestro Cantù. Confido nel fatto che si risolvano in fretta i problemi. Mi rimbocco le maniche per trovare una soluzione adeguata alle aspettative della squadra e mie personali e mi appello alla volontà di tutti coloro che amano Pallacanestro Cantù al fine di dare continuità all’attività della squadra, mettendo sul mercato la mia partecipazione azionaria a costo zero“.

La traduzione delle parole di Gerasimenko è una sola: la Pallacanestro Cantù è in cerca di un compratore. Sul campo, la squadra ha iniziato la stagione con tre vittorie e tre sconfitte.

Nei giorni scorsi era stata ventilato, e subito smentito dalla famiglia Forni, un interessamento della famiglia Gerasimenko nei confronti dell’Auxilium Torino.

Pochi minuti dopo il primo comunicato della società brianzola, ne è uscito un secondo con le parole dell’amministratore unico Roman Popov: “Da parte di ognuno di noi c’è la volontà e la determinazione di assicurare il regolare svolgimento delle mansioni quotidiane, al fine di aiutare il club in ogni modo possibile con grande passione e tenacia. Siamo uniti, questo è già un buon punto di partenza. Per finire, rivolgo a tutti i nostri tifosi l’invito a stringersi attorno alla squadra, iniziando dalla partita di lunedì sera contro Pesaro. Mai come ora abbiamo bisogno del vostro supporto“.

Lo stesso comunicato riporta che, al termine di una riunione tenutasi stamane a Cermenate tra vertici societari e staff, si è deciso di mantenere l’impegno necessario per far continuare l’esistenza del club.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo