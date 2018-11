Basket, Champions League: vittoria preziosa di Avellino. La Sidigas supera di misura il Banvit

Nella quinta giornata di Champions League, la Sidigas Avellino supera in casa i turchi del Banvit per 99-95 e fa un passo probabilmente decisivo verso la qualificazione alla fase successiva. Una partita che ha sempre visto comandare la squadra di Vucinic, anche se gli irpini non sono mai riusciti ad allungare sulla doppia cifra di vantaggio, prima di subire comunque la rimonta degli ospiti.

Miglior marcatore del match Demetris Nichols con 24 punti ed ottima anche la prestazione di Caleb Green, che sfiora la doppia doppia con 23 punti e 9 rimbalzi. In casa Avellino da segnalare anche i 16 punti di Ariel Filloy, mentre al Banvit non bastano i 23 punti di Alex Perez e i 17 di Ragip Atar.

Si comincia subito molto forte, con gli attacchi che vincono la loro sfida personale con le difese. Avellino tocca il +6 dopo cinque minuti (19-13), ma il Banvit reagisce e si porta sul -1 (25-24). Si gioca punto a punto e alla prima sirena il tabellone segna Avellino avanti 33-30. Filloy trascina i padroni di casa nel secondo quarto e la Sidigas tocca il +8 (50-42). Gli ospiti si riavvicinano, ma nuovamente Nichols porta la squadra di Vucinic avanti e all’intervallo gli irpini sono sul +7 (59-52).

Al rientro dagli spogliatoi Ndiaye apre il parziale che porta Avellino sul +14 (71-57). La partita sembra in mano agli irpini, ma arriva un clamoroso parziale di 13-2 in favore dei turchi con uno scatenato Perez. Il terzo quarto si chiude comunque con Avellino avanti 81-77. Si continua a giocare sul punto a punto e a quattro minuti dalla fine il punteggio è 90-89 per la Sidigas. Green segna dalla lunetta e va sul 93-89, poi i due attacchi commettono tanti errori e alla fine nella gara dalla lunetta vince Avellino.

Questo il tabellino della partita

SIDIGAS AVELLINO – BANVIT 99-95 (33-30, 26-22, 22-25, 18-18)

Avellino: Cole 9, D’Ercole 4, Filloy 16, Green 23, Sykes 7, Campani, Guariglia, Idrissou, Ndiaye 14, Nichols 24, Spizzichini 2

Banvit: Atar 17, Hazer 2, Oliver 4, Oncel 8, Perez 23, Akyel, Karagulle, Morgan 15, Osmani 11, Ulusoy 15













Credit: Ciamillo