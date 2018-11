Basket, Champions League 2018-2019: supplementare di gloria per Venezia. La Reyer espugna il campo del Friburgo

Vittoria molto importante per la Reyer Venezia, che torna a vincere in Champions League, dopo il ko della settimana scorsa in casa contro il Nanterre. La squadra di De Raffaele ha sconfitto al supplementare gli svizzeri del Friburgo per 96-89. Ottima prova in casa Venezia per MarQuez Haynes, top scorer con 19 punti, ma sono decisivi anche i 14 di Stefano Tonut ed Austin Daye.

Buon inizio degli svizzeri che si portano sul 7-2, ma arriva un parziale di 9-0 di Venezia firmato dalle triple di Haynes e Stone. La Reyer sembra prendere in mano la partita ed invece ecco un perentorio 11-0 del Friburgo, che si porta sul +7 a tre minuti dalla fine del quarto. I padroni di casa toccano anche il +9, ma il primo quarto si chiude con Venezia sotto 23-17. Una tripla di Giuri e poi i canestri di Haynes e Dayer riportano sul -1 gli ospiti, ma è una partita che continua a vivere di parziali e c’è un nuovo allungo degli svizzeri. Venezia replica un’altra volta e all’intervallo il tabellone segna 42-40 per il Friburgo.



Si gioca punto a punto al rientro in campo. A metà terzo quarto Venezia tenta un allungo e la tripla di De Nicolao regala il +8 alla squadra di De Raffaele (56-48). Il Friburgo, però, non molla e Timberlake è il protagonista del parziale che porta gli svizzeri sul -1 (55-56) quando mancano dieci minuti ancora da giocare. Nell’ultimo quarto nessuna delle due squadre riesce ad allungare e dunque si arriva ad un finale incandescente. Watt pareggia i conti ad un minuto e mezzo dalla fine, ma Williamson riporta avanti gli svizzeri. Tonut segna il nuovo +1 e poi ancora lui dalla lunetta mette il +3 a cinque secondi dalla fine. Non è finita, perchè, Tonut ruba quasi palla e poi Watt fa fallo sul tiro da tre di Robertson. 3/3 e si va al supplementare.

Nell’overtime Friburgo parte meglio, ma Venezia fa malissimo dall’arco con le bombe di Haynes, Tonut e Daye. E’ l’allungo decisivo e poi è Bramos a bruciare ancora la retina da tre punti che porta sul +7 la Reyer ad un minuto dalla fine. Il Friburgo non ha più la forza e il tempo di rientrare e Venezia può esultare.

Questo il tabellino della partita:

FRIBOURG OLYMPIC – UMANA REYER VENEZIA 89-96 d.t.s (23-17, 19-23, 13-16, 22-21, 9-19)

Fribourg: N.Jurkovitz 14, Robertson 16, Toure 11, Watts 11, Williamson 17, Gravet 3, Jaunin 2, T.Jurkovitz, Madiamba, Mladjan 5, Steinmann, Timberlake 7

Venezia: Biligha 2, Bramos 9, Daye 14, Giuri 6, Tonut 14, Cerella, De Nicolao 3, Haynes 19, Stone 13, Vidmar, Washington 5, Watt 11













Credit: Ciamillo