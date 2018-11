Basket, Champions League 2018-2019: la Reyer Venezia va a Bonn per riprendere la marcia interrotta con Tenerife

L’Umana Reyer Venezia torna in campo questa sera nel quinto turno della Basketball Champions League 2018-2019. La squadra allenata da Walter De Raffaele fa tappa in Germania, alla Telekom Dome, casa del Telekom Baskets Bonn, da oltre vent’anni sponsorizzato dalla Deutsche Telekom, che ad oggi è la più grande azienda di telecomunicazioni in Germania e in Europa.

Tra Serie A ed Europa, la Reyer ha perso soltanto un incontro, quello giocato la settimana scorsa al Taliercio contro Tenerife. Bonn, invece, ha il 50% di vittorie sia in Bundesliga (3 vinte e 3 perse) che in Champions League (2 vinte e 2 perse). In particolare, nell’ultimo turno di campionato gli uomini dell’allenatore bosniaco Predrag Krunic, figura quasi storica della società, hanno perso a Francoforte per 83-79, subendo le conseguenze di un brutto secondo quarto.

A Bonn ci sono due ex protagonisti della scena cestistica italiana. Uno ha trascorso nel nostro Paese momenti importanti, passando metà stagione 2013-14 alla Sutor Montegranaro e l’altra metà alla Virtus Roma, con cui è andato in semifinale scudetto, per poi finire a Scafati, in Serie A2: è Josh Mayo. L’altro ha invece avuto appena il tempo di restare per tre partite a Recanati, in A2, prima di venire tagliato prima di rendersi caro l’ermo colle: si tratta di Shane Gibson.

Mayo è anche uno dei migliori tiratori di liberi della competizione, col suo 92,3%, dato che Venezia in qualche modo “pareggia” col 94,1% di Austin Daye. Si segnala, inoltre, l’ottimo rendimento dell’esperto cubano-tedesco Yorman Bartolo nelle percentuali da due: tira col 72,2%. Il miglior realizzatore, però, è Ra’shad James, 14,5 punti di media e un passato da autentico globetrotter tra USA, Cina, Polonia, Croazia e Turchia prima dell’approdo in Germania. Importante risulta anche la presenza di Bojan Subotic, ala grande con doppio passaporto serbo e montenegrino, che in coppa usa il secondo. Infine, c’è Charles Jackson, che sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio in diverse voci statistiche al terzo anno di professionismo.

Unito a quello tra Tenerife e Hapoel Holon, quello tra Bonn e Venezia potrebbe essere un incontro capace di fare da spartiacque tra chi può permettersi un certo margine di sicurezza (senza esagerare) e chi, invece, sarà quasi certamente destinato a combattere fino al termine del girone per acchiappare uno dei quattro posti che permettono di accedere agli ottavi di finale.













Credit: Ciamillo