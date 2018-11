Basket, 8a giornata Serie A 2018-2019: Brescia supera Torino, quinta sconfitta consecutiva per gli uomini di Larry Brown

Nel posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket Brescia supera Torino con il punteggio di 83-76. Prestazione convincente per gli uomini di coach Andrea Diana che hanno condotto la partita sin dal primo quarto approfittando delle grandi difficoltà che continuano ad accompagnare la formazione di Larry Brown. Con la vittoria odierna la Germani stacca il gruppo delle ultime in classifica e sale a 6 punti. La Fiat incappa invece nella quinta sconfitta consecutiva e resta invischiata nella lotta per la retrocessione.

Brescia ha trovato un buon vantaggio nella prima parte di gara e ha saputo resistere al ritorno di Torino nel terzo e nell’ultimo quarto. Decisivi per il successo della Germani i 13 punti di Jordan Hamilton, ma anche gli 11 punti di Eric Mika e la solidità difensiva di Abass e Moss. Qualche segnale positivo per Torino è arrivato da Dallas Moore e da Tony Carr (15 punti per entrambi).

Meglio gli ospiti nei primi due minuti: un canestro di Poeta sigla il massimo vantaggio torinese (2-7). Ottima però la reazione di Brescia che pareggia con una schiacciata di Beverly e con un parziale di 13-0 prova ad allungare (15-7). Una tripla di Vitali vale il primo significativo vantaggio per i padroni di casa (22-13). Moore e Portannese provano a ricucire lo strappo ma la Germani chiude avanti il primo periodo sul 28-22.

In avvio di secondo quarto tre triple consecutive, firmate da Laquintana, Sacchetti e Ceron, portano Brescia sul +12 (40-28). Torino appare in chiara difficoltà e non riesce a difendere in maniera efficace. Quattro punti consecutivi di Ceron valgono il massimo vantaggio (48-30). La formazione ospite prova a rientrare grazie ad un paio di ottime giocate di Carr (48-35). Ad un minuto dal termine infortunio per Ceron, uno dei migliori di Brescia sino a quel momento, costretto ad uscire in barella in seguito ad una brutta caduta. Due punti di Allen fissano il punteggio sul 50-35 all’intervallo lungo.



Parziale di 9-0 per Torino ad inizio ripresa. Tre triple consecutive, due di Carr e una di Delfino, riportano gli ospiti a -7 facendo infuriare coach Diana (53-46). Hamilton prova a rimettere margine tra le due formazioni, ma la Fiat sembra aver cambiato volto e continua a trovare il canestro con facilità. Un’altra tripla di Moore vale il -5 a metà terzo periodo (56-51). Moss e Abass riportano però Brescia alla doppia cifra di vantaggio (63-52). Una magia di Moore e due liberi di Portannese valgono il 67-58 allo scadere del terzo periodo.

Torino ci crede e si porta sul -4 ad inizio del quarto parziale con una schiacciata di Jaiteh e una tripla di Rudd (67-63). La partita procede a strappi con piccoli parziali da parte di entrambe le squadre: Moss e Mika riportano Brescia in doppia cifra di vantaggio, Carr e Rudd accorciano nuovamente le distanze (73-68). Una magia di Allen vale il nuovo +10 per la Germani a due minuti dal termine. Sembra il parziale decisivo, ma la Fiat reagisce ancora con il solito Carr e con una schiacciata di Rudd (80-74). Ultimi minuti di grande tensione per le due formazioni che sbagliano molti tiri aperti: Wilson fallisce la tripla del -3 a 20 secondi dal termine e condanna Torino alla sconfitta. Due liberi di Vitali fissano il punteggio finale sul 83-76.

GERMANI BASKET BRESCIA – FIAT TORINO 83-76 (28-22; 22-13; 17-23; 16-18)

Germani Basket Brescia: Allen 9, Hamilton 13, Ceron 7, Abass 9, Vitali 5, Laquintana 7, Mika 11, Beverly 9, Zerini 2, Moss 8, Sacchetti 3

Fiat Torino: Wilson 5, Rudd 11, Carr 15, Poeta 2, Delfino 10, Cusin 2, Jaiteh 4, Portannese 12, Moore 15













