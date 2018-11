Barcellona-Milano, Eurolega basket 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Dopo la partita contro Vitoria, l’Olimpia Milano vola al Palau Blaugrana di Barcellona per affrontare la squadra di Svetislav Pesic, che a quasi settant’anni ancora vuole dimostrare di essere in grado di dare tanto alla pallacanestro europea.

Il Barça viene dall’impegno contro il Panathinaikos ad Atene, ma anche dal successo in Liga ACB contro l’Estudiantes (nelle cui fila, fra l’altro, Alessandro Gentile ha segnato 17 punti). Quella di cui parliamo è una delle formazioni che aspirano a un posto importante nella competizione, il più importante: le Final Four. Con l’assenza di Nedovic che non si riesce a capire bene quanto durerà, Milano avrà un’opzione in meno per tentare di affinare la difficile arte della vittoria in uno dei palasport storici dell’Eurolega, che pochissime volte è stato violato da formazioni italiane: in tempi recenti si ricordano Virtus Bologna (2001-02) Pesaro (2004-05), Virtus Roma (2007-08) e proprio l’Olimpia nella scorsa stagione, in una delle poche gioie di una stagione fatta di tanti dolori europei.

Barcellona-Olimpia Milano, valevole per il nono turno di Eurolega 2018-2019, si giocherà stasera alle ore 21. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

VENERDI’ 23 NOVEMBRE

Ore 21:00 Barcellona-Olimpia Milano













Credit: Ciamillo