Volley, Perugia-Modena: oggi big match SuperLega (11 novembre). Programma, orario d’inizio e tv

Oggi domenica 11 novembre si gioca Perugia-Modena, big match valido per la settima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Al PalaBarton si affrontano le prime due della classe, le grandi favorite per la conquista dello scudetto insieme a Civitanova: i Block Devils si presentano a punteggio pieno mentre i Canarini inseguono a un solo punto di distacco, le due squadre imbattute regaleranno sicuramente grande spettacolo e assisteremo a giocate di assoluto livello che scalderanno le tifoserie e gli appassionati.

Grande scontro diretto tra Wilfredo Leon e Ivan Zaytsev, il Giaguaro sfiderà lo Zar in un testa a testa vertiginoso tra due colossi. Sulle due panchine Julio Velasco e Lorenzo Bernardi, il maestro e l’allievo che si incontrano da allenatori. Ma poi anche Aleksandar Atanasijevic, Micah Christenson, Marko Podrascanin, Max Holt, Massimo Colaci, Filippo Lanza e tante altre stelle pronte a incendiare la scena in un incontro che mette in palio il primo posto in classifica a metà del girone d’andata.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Perugia-Modena, big match valido per la settima giornata della SuperLega 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

DOMENICA 11 NOVEMBRE:

18.00 Sir Safety Conad Perugia vs Azimut Leo Shoes Modena

PERUGIA-MODENA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Giancarlo Dalla Riva