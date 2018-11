Andrea Iannone, GP Malesia MotoGP 2018: “Ho grandi motivazioni per chiudere al meglio la mia avventura in Suzuki”

Reduce dall’eccellente secondo posto di Phillip Island (Australia), Andrea Iannone è convinto del fatto suo nel penultimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP a Sepang (Malesia). Sull’asfalto asiatico il pilota della Suzuki vuol confermarsi e dimostrare il suo valore anche per rafforzare la propria figura di leader in squadra. Un team che “The Maniac” lascerà a fine anno, per salire in sella all’Aprilia, ed iniziare una nuova avventura non priva di insidie e di difficoltà. I dissapori con il team giapponese, nella stagione passata, hanno portato a questa decisione e il pilota di Vasto lo ha sottolineato anche nell’immediato post gara australiano.

“A volte perdiamo le motivazioni, ma lavorando passo dopo passo ci stiamo avvicinando ai piloti più forti, voglio continuare così, credo che nella seconda parte della gara in Australia abbiamo rimontato con grande forza. Sono molto contento per il mio team e la mia moto“, ha dichiarato il centauro italiano, relativamente alla chiusura del rapporto citato, nella conferenza stampa di presentazione del weekend malese.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI