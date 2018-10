Wta Finals 2018, semifinali Svitolina-Bertens e Stephens-Pliskova: programma, orari e tv

Si sono conclusi i due gironi eliminatori delle WTA Finals e, per la prima volta nella storia le quattro tenniste con il ranking peggiore tra le otto partecipanti sono passate tutte in semifinale. Sono ancora imbattute l’ucraina Elina Svitolina e la statunitense Sloane Stephens, che domani incontreranno rispettivamente l’olandese Kiki Bertens e la ceca Karolina Pliskova.

Oggi, non prima delle 10.00 ora italiana (ci sono anche le semifinali del torneo di doppio) avrà inizio la prima sfida, che vedrà di fronte ucraina e olandese, mentre la seconda semifinale si giocherà non prima delle ore 13.30 e prevede la sfida tra la statunitense e la ceca. Gli incontri saranno trasmessi in tv da Supertennis ed in streaming da supertennis.tv.

Di seguito il programma completo delle semifinali odierne delle WTA Finals:

Semifinali WTA Finals – sabato 27 ottobre

non prima delle ore 10.00 Elina Svitolina (Ucraina) c. Kiki Bertens (Olanda)

non prima delle ore 13.30 Sloane Stephens (USA) c. Karolina Pliskova (Repubblica Ceca)

diretta tv su SuperTennis

diretta streaming supertennis.tv













Foto: andrew makedonski-shutterstock

