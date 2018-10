Volley Superlega 2018-2019 terza giornata. Perugia per vendicare la Supercoppa con Trento. Verona-Civitanova e Ravenna-Modena: che sfide!

Il primo big match della Superlega arriva alla terza giornata ed è il remake della sfida che ha aperto la stagione dei club, tre settimane fa, con una semifinale di Supercoppa dall’esito sorprendente perché fu Trento ad espugnare il PalaEvangelisti spegnendo il sogno di Perugia di ripetere l’en plein tricolore dello scorso anno. La Sir Safety, dopo la debacle casalinga in Supercoppa, si è rimessa in carreggiata con due successi in campionato e arriva desiderosa di riscatto a questa sfida contro un Trento finora perfetto e addirittura oltre le attese della vigilia. Quella di Perugia si preannuncia prima di tutto una sfida spettacolare ma potrà dare anche qualche indicazione sommaria in prospettiva lotta scudetto. Da una parte Leon che subì un po’ il debutto italiano nella sfida di tre settimane fa al PalaEvangelisti e che ci tiene a mostrare di cosa è capace, dall’altra Kovacevic e compagni che vorranno giocare il secondo scherzetto stagionale ai campioni d’Italia, sapendo di avere poco o nulla da perdere.

L’altra sfida molto interessante di giornata si gioca al PalaDeAndrè di Ravenna e vede di fronte la Consar, reduce dalla sconfitta di Civitanova e l’Azimut Leo Shoes Modena che arriva dalla sofferta vittoria di Castellana Grotte al termine di una battaglia durata oltre due ore e cinque combattuti set. Le forze in campo e i precedenti sono tutti dalla parte dei modenesi che però qualche volta in Romagna o anche in casa contro i romagnoli hanno sofferto più del dovuto, lasciando per strada qualche punto. Ancora una volta Graziosi dovrà fare a meno dell’opposto titolare, l’ex di turno Argenta, infortunato, che lascerà il posto al sorprendente lussemburghese Rychlicki, capace di impensierire anche Civitanova nell’insolito ruolo di opposto. I modenesi di Velasco saranno invece al gran completo.

Il terzo big match di giornata è in programma a Verona dove i veneti di Nikola Grbic affrontano per la seconda settimana consecutiva una candidata allo scudetto: dopo Perugia, vittoriosa 3-0 domenica scorsa, arriva la Lube Civitanova che ha preso subito il ritmo giusto in campionato e non si vuole fermare. I veronesi si sono inchinati quasi senza combattere allo strapotere di Perugia una settimana fa e questo atteggiamento non è piaciuto a pubblico e staff dirigenziale, per cui ci si può attendere una Calzedonia col coltello fra i denti e starà a Juantorena e compagni, piaciuti molto sette giorni fa contro Ravenna, calmare i bollenti spiriti degli avversari.

Nell’anticipo di domani la Revivre Axopower Milano, che domenica scorsa ha riscattato il brutto esordio di Ravenna superando 3-1 Padova, vuole spiccare il volo, ospitando il Top Volley Latina. I laziali sono ancora fermi al palo dopo due giornate e non possono permettersi altri passi falsi che li costringerebbero ad un campionato di rincorsa. Sfida che si preannuncia accesa ed incerta, dunque, con i milanesi che dovrebbero poter contare sin dai primi scambi di un Matteo Piano in più nel motore. L’ex azzurro è entrato in campo dal secondo set contro Padova ed è risultato decisivo per il successo della squadra di Giani a tal punto da essere giudicato MVP. A Latina, invece, al momento non sono bastate le percentuali altissime in attacco di Parodi e Stern per muovere la classifica ma i laziali non arrivano certo a Busto Arsizio per recitare il ruolo di vittima sacrificale.

Bella sfida a Vibo Valentia, dove il Tonno Callipo, reduce dalla vittoria nel posticipo di martedì sera a Siena, proverà a dare continuità al suo cammino ospitando il Monza reduce dal blitz di Latina. Si affrontano due squadre in salute, i favori del pronostico vanno ai lombardi ma giocare sul campo di Vibo Valentia non è mai facile e, seppure a sprazzi, la squadra calabrese ha fatto vedere ottime cose in Toscana.

Le altre due gare sono destinate, seppure con largo anticipo sulle partite che conteranno veramente, a distribuire punti molto pesanti in chiave salvezza, se non altro perché si affrontano quattro formazioni ancora a caccia del primo sigillo in campionato. A Padova la Kioene, che tanto era piaciuta in pre-campionato, punta al primo sigillo ospitando la BCC Castellana Grotte che una settimana fa ha fatto soffrire le pene dell’inferno a Modena. A Siena, invece, l’Emma Villas affronta la sua seconda sfida interna consecutiva, dopo aver sfiorato il successo con Vibo, ospitando il Globo Banca Popolare Frusinate Sora che domenica scorsa ha creato qualche grattacapo a Trento.

REGULAR SEASON SUPERLEGA CREDEM BANCA 3ª GIORNATA ANDATA Domenica 28/10/2018 ore 18

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino

Calzedonia Verona – Cucine Lube Civitanova

Revivre Axopower Milano – Top Volley Latina Sabato 27/10/2018 ore 18

Consar Ravenna – Azimut Leo Shoes Modena

Kioene Padova – Bcc Castellana Grotte

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Vero Volley Monza

Emma Villas Siena – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora













Foto Luigi Mariani Live Photo Sport