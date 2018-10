Volley Superlega 2018-2019, quarta giornata: che sfida Perugia-Civitanova! Chi va in fuga?

Ognissanti con supersfida nel massimo campionato di volley italiano. Quella che, secondo tanti, è la finale annunciata della SuperLega, che poi sarebbe l’atto conclusivo bis dello scorso anno, va in scena domani tra Civitanova e Perugia: c’è tanto Cuba (anche se di Cuba sono rimaste solo le radici) in campo, una sorta di Nazionale fantasma quella caraibica che potrebbe essere decisiva negli equilibri dell’assegnazione dello Scudetto: dalla parte marchigiana Juantorena, Simon e Leal a dare l’assalto a Perugia di Leon che, dopo l’esordio problematico in Supercoppa, ha già preso per mano la formazione umbra risultando decisivo nelle sfide sin qui giocate in campionato.

E’ la partita che tutti aspettano per capire meglio le dinamiche di una regular season che finora ha dato segnali ben chiari e conferme dirette su quali saranno le protagoniste che si giocheranno la vittoria in campionato. Fare pronostici è impossibile, non resta che aspettare domani alle 16 e piazzarsi in tribuna o davanti alla Tv.

I big match di giornata non sono finiti qui. L’Itas Trentino, reduce dalla sconfitta onorevole di Perugia, prova a rimettersi in moto affrontando tra le mura amiche il Tonno Callipo Vibo Valentia che, dopo due successi consecutivi, ha visto interrotta la sua marcia domenica scorsa in casa contro un’ottima Monza.

La Azimut Leo Shoes Modena torna fra le mura amiche dopo due trasferte consecutive a Castellana e Ravenna che hanno portato 5 punti, con il dubbio Zaytsev, uscito malconcio, in più punti, dalla partita del PalaDeAndrè. A far visita ai modenese arriva la Revivre Axopower Milano, anch’essa alle prese con problemi di infortuni che riguardano la schiena di Abdel Aziz Nimir, che ha ripreso ad allenarsi con i compagni ma è in forte dubbio per la trasferta in terra emiliana.

Sfida del cuore a Monza tra il Vero Volley e la Consar Ravenna con i romagnoli che ritrovano il coach e l’alzatore della Challenge Cup e del ritorno ai play-off, rispettivamente Fabio Soli e Santiago Orduna, ma non il bomber dello scorso anno Paul Buchegger, convalescente dopo l’intervento subito un mese fa. Sono due squadre in gran forma: Monza arriva dal bel successo di Vibo, Ravenna dalle sconfitte a testa alta con Civitanova e Modena. Si preannuncia spettacolo.

Il Top Volley Latina, dopo aver espugnato il PalaYamamay al tie break, non si vuole fermare e ospita l’Emma Villas Siena, ancora a caccia del primo successo nella massima serie, dopo la sconfitta rocambolesca al quinto con Sora. I laziali, reduci da due partite di ottimo livello, prima con Trento e poi a Siena, che hanno fruttato 2 punti preziosi nella corsa salvezza, tornano fra le mura amiche per ospitare Padova, che sta procedendo a corrente alternata in questa prima fase di stagione (domenica vittoria importante con Castellana). La Calzedonia Verona vuole invece riprendersi il ruolo di outsider di lusso dopo le due sconfitte consecutive contro Perugia e Civitanova (discreta la prova con i marchigiani), andando a far visita alla Bcc Castellana Grotte che finora ha sempre perso ma in casa ha fatto ammattire Modena e in trasferta ha venduto cara la pelle a Vibo e Padova.













Foto Giancarlo Dalla Riva Live Photo Sport