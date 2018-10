Volley, Superlega 2018-2019. Primo sigillo per Latina sul campo di una Revivre a corrente alternata: 2-3

Primo sigillo stagionale per la Top Volley Latina che, nell’anticipo della terza giornata di Superlega, espugna il PalaLido di Milano al termine di una vera e propria maratona durata due ore e mezzo. I laziali di Tubertini vincono 3-2 mostrando di essere più avanti nel percorso di amalgama rispetto ad una Revivre Axopower Milano discontinua e che paga a caro prezzo l’assenza dell’opposto olandese Abdel Aziz, anche se (seppure a tratti) il sostituto Tondo gioca un’ottima partita. Parodi e Palacios su tutti in casa Top Volley, per un successo della tenacia e della volontà della squadra di Tubertini che dimostra di poter aspirare non solo alla salvezza ma anche ad un posto tra le prime otto della regular season.

Giani deve ancora una volta fare a meno di Nimir Abdel Aziz, fermo per un problema alla schiena, che sembra aver risolto, a tal punto che da lunedì sarà di nuovo al lavoro con i compagni, e conferma Tondo nel ruolo di opposto. Latina scende in campo con la formazione annunciata e la prima parte del set di apertura procede sui binari dell’equilibrio. Latina prova l’allungo sul 20-18 ma la Revivre reagisce e piazza un break micidiale di 7-2 che cambia volto al finale del set: i meneghini si aggiudicano così il primo parziale 25-22.

La Revivre Axopower, sulle ali dell’entusiasmo, parte forte nel secondo parziale e allunga fino al 7-4. Latina ha il metrito di non mollare la presa e lentamente si rimette in carreggiata pareggiando a quota 10. I laziali giocano meglio ancora una volta nella parte centrale del set e si portano fino al 18-15 ma la Revivre non molla e con un Clevenot molto preciso si riporta in parità: 20-20. Finale in volata con Latina che resta avanti e chiude con un muro a tre su Maar: 25-23.

Nel terzo set Milano scompare dal campo, sembra non avere più voglia di combattere e lascia progressivamente via libera a Latina che pigia sull’acceleratore in battuta e risulta efficace in difesa e, dopo un avvio equilibrato, va in fuga. I laziali scattano avanti 20-15 e mantengono le distanze fino al 25-20 che sigla il 2-1 per i laziali.

In avvio di quarto set Latina si prende un attimo di respiro e Milano ne approfitta per provare a distanziare i rivali ma, sull’11-7, ancora una volta i padroni di casa si fermano, restando vittime dei loro errori: Latina piazza un 9-3 che permette ai laziali di portarsi sul 16-14. partita finita? Niente affatto perchè Tondo indovina due ace consecutivi sul nuovo entrato Ngapeth e riporta Milano avanti 17-16. La squadra di Giani ritrova il giusto smalto e piazza a sua volta il break decisivo portandosi sul 23-20. Latina non molla ma si ferma a quota 23 e si va al tie break.

In avvio di tie break riemergono, pesanti, tutti i problemi di Milano che lascia via libera ad una Top Volley desiderosa di mettere il primo sigillo stagionale. I milanesi provano a rientrare nel match e arrivano fino al 9-10 e all’11-12, poi nel finale ci pensano Parodi in attacco e Palacios in battuta a fare la differenza per il 15-11 Latina.













Foto Mattia Martegani Live Photo Sport