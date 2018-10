Volley, SuperLega 2018-2019: gli italiani pronti a splendere. Da Zaytsev a Juantorena, da Giannelli a Vettori: gli azzurri da osservare

Nel weekend del 13-14 ottobre inizierà la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile che ci terrà compagnia fino a maggio con regular season e playoff. Si preannuncia grande spettacolo visti i tanti campioni che arricchiscono le 14 squadre iscritte, tanti stranieri pronti a incantare i tifosi ma anche diversi italiani da tenere in seria considerazione in ottica Nazionale. Ivan Zaytsev ripartirà da Modena dove giocherà da opposto dopo due stagioni trionfali da schiacciatore a Perugia, lo Zar riabbraccia il suolo ruolo prediletto ed è pronto a togliersi grandi soddisfazioni con i Canarini dove giocheranno anche i centrali Simone Anzani e Daniele Mazzone, apprezzati azzurri visti durante gli ultimi Mondiali.

Osmany Juantorena vuole tornare a vincere qualcosa di importante con Civitanova dopo aver perso tutte le finali dell’ultima stagione, la Pantera dovrà trascinare la Lube anche perché ha ormai detto addio alla Nazionale. Con la casacca dei cucinieri vedremo all’opera anche il centrale Enrico Cester e il libero Fabio Balaso chiamato a un importante esame. Gli italiani di Perugia sono lo schiacciatore Filippo Lanza che però non sembra attraversare un ottimo momento di forma e il solido libero Massimo Colaci, attenzione al centrale Gianluca Galassi che potrebbe fare davvero bene al pari di Ricci con cui si giocherà il posto per affiancare Podrascanin. Diagonale tutta italiana per Trento: il fenomeno Simone Giannelli in cabina di regia, opposto Luca Vettori che deve assolutamente rialzare la testa per riemergere e attenzione a Gabriele Nelli che potrebbe soffiargli il posto da titolare, Davide Candellaro al centro.

Ci aspettiamo davvero molto dallo schiacciatore Luigi Randazzo (Padova), dall’opposto Andrea Argenta e dal martello Giacomo Raffaelli (entrambi a Ravenna) che potrebbero essere il futuro della Nazionale. Abbiamo diversi problemi di banda ma i centrali non mancano: pensiamo a Polo e Volpato a Padova, Piano capitano a Milano, il giovane Russo a Ravenna, Caneschi e Di Martino a Sora. Meritano di essere osservati i giovani palleggiatori Spirito (Verona) e Sbertoli (Milano), gli eterni Dragran Travica (Padova) Simone Parodi (Latina), Cristian Savani ed Emanuele Birarelli (Verona) proveranno a battere ancora un colpo.