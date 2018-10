Beach volley, World Tour 2018 Qinzhou. Menegatti/Orsi Toth al secondo turno con il brivido

Una vittoria meno semplice del previsto ha salutato il ritorno alle gare di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth ed ha inaugurato la rincorsa alla qualificazione olimpica delle coppie italiane. Il binomio azzurro nella semifinale del girone nel 3 Stelle di Qinzhou in Cina, ha sconfitto 2-1 le rappresentanti Vanuatu Pata e Toko. Vinto facilmente il primo parziale 21-15, le azzurre si sono fatte rimontare nel secondo e nella volata finale hanno ceduto alle rivali con il punteggio di 21-19. Menegatti e Orsi Toth si sono riprese in tempo per dominare il tie break, vinto con il punteggio di 15-9.

Le azzurre affronteranno nella notte italiana alle 2.30 le svizzere Caluori/Gerson nella sfida che assegna la vittoria del girone e l’accesso diretto agli ottavi di finale. Quanche sorpresa nella prima giornata dei due tornei, come le sconfitte delle brasiliane Josi/Lili e delle ceche Kubickova/Kvapilova.

Semifinali gironi femminili: Pool A: Wang/Xue (Chn)-Lunina/Samoday (Ukr) 2-0 (21-18, 21-11), Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Kou/Liu (Tpe) 2-0 (21-15, 21-16). Pool B: Sponcil/Claes (Usa)-Syrtseva/Moiseeva (Rus) 2-0 (21-16, 21-11), Dowdy/Pollock (Usa)-Richard/Placette (Fra) 2-1 (21-10, 19-21, 15-9). Pool C: Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Pata/Toko (Van) 2-1 (21-15, 19-21, 15-9), Radarong/Hongpak (Tha)-Caluori/Gerson (Sui) 1-2 (21-11, 14-21, 9-15). Pool D: Flint/Day (Usa)-Bai/Yuan Lvwen (Chn) 2-0 (21-16, 21-14), Suzuki/Kumada (Jpn)-Jupiter/Chamereau (Fra) 1-2 (16-21, 21-18, 13-15). Pool E: Josi/Lili (Bra)-Soria/Carro (Esp) 0-2 (18-21, 18-21), Davidova/Shchypkova (Ukr)-Lin/Zhu Lingdi (Chn) 2-0 (21-18, 21-19). Pool F: Wang/Xia (Chn)-Suzuki/Sakaguchi (Jpn) 2-1 (19-21, 21-18, 17-15), Maria Clara/Elize Maia (Bra)-Wachowicz/Gruszczynska (Pol) 2-0 (22-20, 21-18). Pool G: Ukolova/Birlova (Rus)-Kendall/Laird (Aus) 2-0 (21-13, 21-12), Strbova/Dubovcova (Svk)-Kubickova/Kvapilova (Cze) 2-0 (21-15, 21-12). Pool H: Amaranta/Lobato (Esp)-Reeves/Howard (Usa) 1-2 (17-21, 21-16, 10-15), Futami/Hasegawa (Jpn)-Angela/Carol Horta (Bra) 0-2 (19-21, 26-28)

Finali primo posto gironi femminili: Wang/Xue (Chn)-Ana Patrícia/Rebecca (Bra), Sponcil/Claes (Usa)-Dowdy/Pollock (Usa), Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Caluori/Gerson (Sui), Flint/Day (Usa)-Jupiter/Chamereau (Fra), Soria/Carro (Esp)-Davidova/Shchypkova (Ukr), Wang/Xia (Chn)-Maria Clara/Elize Maia (Bra), Ukolova/Birlova (Rus)-Strbova/Dubovcova (Svk), Reeves/Howard (Usa)-Angela/Carol Horta (Bra)

Finali terzo posto gironi femminili: Lunina/Samoday (Ukr)-Kou/Liu (Tpe), Syrtseva/Moiseeva (Rus)-Richard/Placette (Fra), Pata/Toko (Van)-Radarong/Hongpak (Tha), Bai/Yuan Lvwen (Chn)-Suzuki/Kumada (Jpn), Josi/Lili (Bra)-Lin/Zhu Lingdi (Chn), Suzuki/Sakaguchi (Jpn)-Wachowicz/Gruszczynska (Pol), Kendall/Laird (Aus)-Kubickova/Kvapilova (Cze), Amaranta/Lobato (Esp)-Futami/Hasegawa (Jpn)

Semifinali gironi maschili: Pool A: Gao/Li (Chn)-Popov/Gordieiev (Ukr) 0-2 (17-21, 15-21), Aye/Gauthier-Rat (Fra)-Di Giantommaso/Silvestre (Fra) 0-2 (18-21, 17-21). Pool B: Basta/Kolaric (Srb)-Nu/Yang (Chn) 2-0 (21-15, 21-11), Hudyakov/Bykanov (Rus)-Oscar/Luciano (Bra) 2-1 (15-21, 21-17, 15-13). Pool C: Koekelkoren/van Walle (Bel)-Yan/Li (Chn) 2-0 (21-15, 21-11), Durant/Schumann (Aus)-Bercik/Dumek (Cze) 2-0 (21-13, 21-15). Pool D: Seidl/Waller (Aut)-Shiratori/Tsuchiya (Jpn) 2-0 (21-17, 21-14), McHugh/Schubert (Aus)-Sivolap/Yarzutkin (Rus) 2-1 (21-8, 19-21, 15-11). Pool E: Bergmann/Harms (Ger)-Iemelianchyk/Denysenko (Ukr) 2-0 (21-16, 21-12), Tigrito/Charly (Ven)-Takahashi/Gottsu (Jpn) 1-2 (19-21, 21-19, 14-16). Pool F: Patterson/Slick (Usa)-Nishimura/Koshikawa (Jpn) 2-0 (21-16, 21-19), Nuttanon/Sedtawat (Tha)-Plantinga/Nusbaum (Can) 2-1 (16-21, 21-11, 15-9). Pool G: Giginoglu/Gögtepe (Tur)-Krou/Rowlandson (Fra) 0-2 (20-22, 16-21), Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Hasegawa/Shimizu (Jpn) 2-0 (21-11, 21-19). Pool H: Nõlvak/Tiisaar (Est)-Myskiv/Samoday (Rus) 1-2 (22-20, 22-24, 5-15), Bourne/Crabb (Usa)-Li Zhuoxin/Zhou (Chn) 2-0 (21-9, 21-10).

Finali primo posto gironi maschili: Popov/Gordieiev (Ukr)-Di Giantommaso/Silvestre (Fra) 2-1 (21-17, 19-21, 15-12), Basta/Kolaric (Srb)-Hudyakov/Bykanov (Rus) 1-2 (21-17, 18-21, 13-15), Koekelkoren/van Walle (Bel)-Durant/Schumann (Aus) 2-1 (21-14, 21-23, 15-9), Seidl/Waller (Aut)-McHugh/Schubert (Aus) 2-0 (21-19, 23-21), Bergmann/Harms (Ger)-Takahashi/Gottsu (Jpn) 2-1 (21-18, 18-21, 15-12), Patterson/Slick (Usa)-Nuttanon/Sedtawat (Tha) 2-0 (28-26, 21-15), Krou/Rowlandson (Fra)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn) 2-0 (21-19, 21-10), Myskiv/Samoday (Rus)-

Finali terzo posto gironi maschili: Gao/Li (Chn)-Aye/Gauthier-Rat (Fra), Nu/Yang (Chn)-Oscar/Luciano (Bra), Yan/Li (Chn)-Bercik/Dumek (Cze), Shiratori/Tsuchiya (Jpn)-Sivolap/Yarzutkin (Rus), Iemelianchyk/Denysenko (Ukr)-Tigrito/Charly (Ven), Plantinga/Nusbaum (Can)-Nishimura/Koshikawa (Jpn), Giginoglu/Gögtepe (Tur)-Hasegawa/Shimizu (Jpn), Nõlvak/Tiisaar (Est)-Li Zhuoxin/Zhou (Chn).