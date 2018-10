Serie B: ufficiale, il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi

Devono definitivamente arrendersi Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania e Novara. Le cinque squadre che hanno presentato il ricorso per il format a 19 squadre della Serie B dovranno continuare a giocare in Serie C, senza possibilità di ripescaggio.

È di oggi infatti la notizia che il Tribunale Federale Nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, ha giudicato inammissibili i loro ricorsi.

“Il Tfn, in sostanza ritiene che le attività che la Figc ha messo in atto per congelare il torneo di B a 19 squadre, impedendo i ripescaggi pur di fronte alle domande presentate dai club” le parole del collegio giudicante presieduto da Cesare Mastrocola.













