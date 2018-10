Volley, Mondiale per Club 2018: calendario, date, programma, orari e tv. Ci sono Civitanova e Trento

La FIVB ha ufficializzato il calendario del Mondiale per Club 2018 di volley maschile che si disputerà in Polonia dal 26 novembre al 2 dicembre. Le otto squadre partecipanti sono state divise in due gironi (Pool A a Radom e Pool B a Resovia), saranno presenti anche Civitanova e Trento che sfideranno in particolar modo le corazzate Zenit Kazan e Sada Cruzeiro. Le prime due classificate accederanno alle semifinali che si giocheranno a Częstochowa proprio come gli atti conclusivi.

Di seguito il calendario del Mondiale per Club 2018 di volley maschile con tutte le date, il programma e gli orari delle partite. Ancora da definire la copertura televisiva e streaming.

POOL A (a Radom):

Skra Belchatow (Polonia), Zenit Kazan (Russia), Cucine Lube Civitanova (Italia), Fakel Novy Urengoy (Russia)

POOL B (a Resovia):

Asseco Resovia (Polonia), Sada Cruzeiro (Brasile), Itas Trentino (Italia), Khatam Ardakan (Iran)

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE:

17.30 Skra Belchatow vs Cucine Lube Civitanova

17.30 Itas Trentino vs Khatam Ardakan

20.30 Zenit Kazan vs Fakel Novy Urengoy

20.30 Asseco Resovia vs Sada Cruzeiro

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE:

17.30 Cucine Lube Civitanova vs Zenit Kazan

20.30 Fakel Novy Urengoy vs Skra Belchatow

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE:

17.30 Sada Cruzeiro vs Itas Trentino

20.30 Khatam Ardakan vs Asseco Resovia

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE:

17.30 Fakel Novy Urengoy vs Cucine Lube Civitanova

17.30 Asseco Resovia vs Itas Trentino

20.30 Zenit Kazan vs Skra Belchatow

20.30 Khatam Ardakan vs Sada Cruzeiro

SABATO 1° DICEMBRE:

17.30 Semifinale 1

20.30 Semifinale 2

DOMENICA 2 DICEMBRE:

17.30 Finale terzo posto

20.30 Finale Mondiale per Club 2018 di volley maschile













Foto: Roberto Muliere