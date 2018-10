Ginnastica, Mondiali 2018: oggi le qualifiche femminili (sabato 27 ottobre). Calendario, programma, orari, tv e italiani in gara

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICAZIONI FEMMINILI DEI MONDIALI (OGGI 27 OTTOBRE)

Oggi sabato 27 ottobre si disputa la terza giornata di gare ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). In programma la prima parte delle qualificazioni femminili, le ragazze incominciano la rassegna iridata e si preannuncia grande spettacolo. Scenderà in pedana anche l’Italia, alle ore 19.00 le azzurre cercheranno di fare bella figura ben consapevoli che sarà difficile conquistare l’accesso alla finale a squadre ma il nosto quintetto ci proverà fino in fondo trascinato da Lara Mori che ha tutte le carte in regola per puntare alla finale al corpo libero.

Sono previste 13 ore di gara praticamente no-stop, una full-immersion di Polvere di Magnesio per tutti gli appassionati. Ad aprire le danze il Belgio di Nina Derwael in prima suddivisione alle ore 08.00, poi toccherà al Giappone di Mai Murakami impegnato nella seconda suddivisione dove vedremo all’opera anche l’infinita Oksana Chusovitina. Nella terza da non perdere la Germania di Seitz, Scheder, Bui e l’Ungheria di Boeczoego, Kovacs, Makra. Si scaldano i motori nella quarta con l’Olanda di Sanne Wevers, poi alle ore 17.00 lo show con gli USA di Simone Biles e Morgan Hurd prima della grande chiusura con l’Italia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di oggi sabato 27 ottobre ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica.

SABATO 27 OTTOBRE:

08.00-09.45 Qualificazioni (femminile), prima suddivisione CON BELGIO

10.00-11.45 Qualificazioni (femminile), seconda suddivisione CON GIAPPONE

12.30-14.15 Qualificazioni (femminile), terza suddivisione CON GERMANIA e UNGHERIA

14.30-16.15 Qualificazioni (femminile), quarta suddivisione CON OLANDA

17.00-18.45 Qualificazioni (femminile), quinta suddivisione CON USA

19.00-20.45 Qualificazioni (femminile), sesta suddivisione CON ITALIA

ITALIANE IN GARA: Lara Mori, Martina Rizzelli, Martina Basile, Sara Ricciardi, Irene Lanza

COME SEGUIRE I MONDIALI IN DIRETTA TV, STREAMING E LIVE SCRITTO:

Non sono previste diretta tv e streaming per le qualifiche.

DIRETTA LIVE scritta integrale su OA Sport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, suddivisione dopo suddivisione, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Federginnastica