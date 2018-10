Volley femminile, Pagelle Italia-Thailandia 3-0: Chirichella e Danesi si scatenano, De Gennaro fondamentale

La Nazionale italiana femminile di volley ha infilato la settima vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 rifilando un secco 3-0 alla Thailandia. Le azzurre sono davvero ormai ad un soffio dalla Final Six, obiettivo minimo della vigilia.

LE PAGELLE DI ITALIA-THAILANDIA 3-0

Paola Egonu, 7: top-scorer dell’incontro con 15 punti ed un discreto 13 su 28 in attacco. Va però a corrente alternata. Fatica nel primo e nel terzo parziale, è assolutamente incontenibile nel secondo. La sensazione è che stia aspettando le partite da dentro o fuori per scatenare appieno tutti i cavalli del motore. Sinora, seppur decisiva, si concede qualche calo di concentrazione di troppo.

Cristina Chirichella, 7,5: ha cambiato atteggiamento rispetto al passato. Il ruolo da capitana l’ha caricata di nuove responsabilità, che sa gestire con grande maturità. Se prima la 24enne napoletana si vedeva sempre serena e sorridente in campo, ora lo sguardo appare concentrato e determinato. Inoltre ogni minimo errore viene inoltre accolto con stizza. In attacco sa essere micidiale con la fast, piazza due muri ed un ace. Partita da 12 punti complessivi.

Anna Danesi, 7: sale in cattedra con 3 muri nel corso del terzo parziale. E’ sempre attenta a rete e chiude con un perentorio 7 su 9 in fase offensiva.

Miriam Sylla, 6,5: nel primo set è devastante, mette giù diversi palloni con una potenza inaudita. Nel corso della partita viene cercata poco da Malinov, tuttavia si rende utile con una ricezione davvero solida.

Lucia Bosetti, 6,5: viene sostituita per un mancamento nel corso del secondo parziale. Passata la paura, torna in campo e conclude una prestazione di sostanza con 5 attacchi, un muro ed un ace.

Ofelia Malinov, 7: oggi si affida molto alle centrali e meno alle bordate di Sylla. Va a segno con due tocchi di seconda e due ace. Sempre più un pilastro di questa Nazionale.

Elena Pietrini, 6,5: entra per qualche scambio al posto di Lucia Bosetti nel secondo set. Mette giù due attacchi in diagonale e, soprattutto, un ace di una potenza strabiliante. Che carattere per questa 18enne che si è messa alle spalle i recenti problemi muscolari. Giustamente Mazzanti sta puntando sull’esperienza di Bosetti in questo Mondiale, ma in futuro Egonu-Sylla-Pietrini potrebbero dar vita ad un trio offensivo senza eguali al mondo.

Monica De Gennaro, 7,5: prestazione superlativa in difesa, diventa un incubo per le asiatiche. Nel secondo parziale si toglie anche lo sfizio di realizzare un punto grazie ad un bagher che manda in confusione le avversarie (va detto che i punti dei liberi non vengono conteggiati a livello internazionale a fini statistici).













Foto: Fivb