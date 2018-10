Volley femminile, Mondiali 2018: statistiche e classifiche di rendimento. Danesi miglior muro, Sylla miglior attaccante, Egonu in lotta per la marcatori!

Si è conclusa la prima fase dei Mondiali 2018 di volley femminile in corso di svolgimento in Giappone, le Nazionali impegnate hanno giocato le prime cinque partite della loro rassegna iridata ed è dunque arrivato il momento di dare uno sguardo alle statistiche e alle classifiche di rendimento.

MIGLIOR MARCATRICE – La russa Nataliya Goncharova riesce a prevalere nei confronti dell’azera Polina Rahimova per un solo punto (119 contro 118). Più distaccata la sudcoreana Jeongah Park che ha già chiuso la sua rassegna iridata, quarta la nostra Paola Egonu (94 punti) che ha però avuto anche meno set a disposizione rispetto alla Goncharova e che non viene servita con totale esclusività come capita alla Rahimova.

MIGLIOR ATTACCANTE – Miriam Sylla davanti a tutti! La schiacciatrice azzurra si è sempre distinta per la sua precisione nelle prime cinque partite e infatti svetta con un perentorio 62,82% distaccando le fortissime serbe Tijana Boskovic (57,14%) e Brankica Mihajalovic (56,25%).

MIGLIOR MURO – Anna Danesi strepitosa in prima posizione: 18 muri-punto in appena 16 set giocati, 1.12 a parziale! La centrale azzurra è appena davanti alle russe Irina Koroleva (21 punti, ma 1.11 a set) e Irina Fetisova (17, 0.89).

MIGLIOR SERVIZIO – Spiccano i 12 aces di Samantha Bricio, schiacciatrice messicana capace di vincere lo scudetto con Conegliano lo scorso anno. Per la centroamericana 0.75 ace a set, leggermente meglio dell’azera Polina Rahimova (12, 0.71 di media) mentre al terzo posto figura la tedesca Louisa Lippmann (11, 0.69). La migliore italiana è Paola Egonu con 7 aces (0.44).

MIGLIOR RICEVITRICE – Guida la coppia russa composta da Kseniia Parubets (50.00%) e Alla Galkina (44,93%), terza la tedesca Jennifer Geerties (44,58%). Monica De Gennaro è settima col 42,86%.













Foto: FIVB