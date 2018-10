Volley femminile, Mondiali 2018: quando si gioca la finale? Data, programma, orario e tv

Sabato 20 ottobre si giocherà la Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A ospitare l’atto conclusivo della rassegna iridata sarà Yokohama, metropoli in Giappone che farà da cornice alla partita decisiva per l’assegnazione del titolo iridato. L’incontro si giocherà all’ora di pranzo in Italia e la speranza è quella di vedere in campo la nostra Nazionale, le azzurre si sono qualificate alle semifinali e vanno a caccia di quella vittoria per provare a replicare l’apoteosi di Berlino 2002.

Paola Egonu e compagne sono tra le quattro grandi del Pianeta insieme alla Cina Campionessa Olimpica, alla Serbia Campionessa d’Europa e alla temibile Olanda. Il nostro sestetto partiva come una possibile mina vagante e ha fatto saltare il banco confezionando dieci vittorie consecutive, le asiatiche sembrano essere le grandi favorite della vigilia al pari delle slave mentre le orange cercheranno di fare saltare il banco. Chi giocherà la Finale?

Di seguito la data, il programma dettagliato, l’orario d’inizio della Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (palinsesto ancora da comunicare), in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 20 OTTOBRE:

10.20 Finale per il terzo posto

12.40 Finale Mondiali 2018 di volley femminile

ATTENZIONE: tra la conclusione del match per il bronzo e l’inizio dell’incontro per il titolo devono trascorrere almeno 30 minuti. Dunque la Finale potrebbe iniziare più tardi delle ore 12.40.

COME VEDERE LA FINALE DEI MONDIALI IN DIRETTA TV E STREAMING:

La Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (palinsesto ancora da comunicare) e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB