Volley femminile, Mondiali 2018: Paola Egonu in testa alla classifica cannonieri! Sylla e Danesi in lotta per attacco e muro, l’Italia vola

Paola Egonu è in testa alla classifica marcatori dei Mondiali 2018 di volley femminile. L’Italia si risveglia così dopo la qualificazione alla Final Six e il sorteggio della terza fase che ci ha inserito nel girone con Giappone e Serbia (giocheremo lunedì 15 e martedì 16 ottobre). L’opposto della nostra Nazionale svetta al primo posto con 182 punti e ha ormai iniziato il duello finale con l’olandese Lonneke Sloetjes (174) per il primato nella prestigiosa classifica cannonieri della rassegna iridata. La nostra bomber se la dovrà vedere con la orange ma attenzione anche alle possibili (ma difficili) rimonte della cinese Zhu Ting (147) e della giapponese Sarina Koga (133). Tutte le altre ragazze nelle prime 15 posizioni giocano per squadre che sono già state eliminate dalla competizione. L’Italia spicca anche nelle altre classifiche di rendimento:

MIGLIOR ATTACCANTE: la serba Tijana Boskovic ha operato il sorpasso sulla nostra Miriam Sylla (56,74% contro 54,55%) mentre l’olandese Lonneke Sloetjes insegue in terza posizione (52,14%).

MIGLIOR MURO: Anna Danesi sempre davanti a tutte: 27 muri, 0.90 a set! Rendimento incredibile della nostra centrale che precede le già eliminate russe Irina Fetisova (30, 0.88) e Irina Koroleva (28, 0.82), inseguono la serba Milena Rasic (23), la cinese Ni Yan (24) e la nostra capitana Cristina Chirichella (23, 0.77).

MIGLIOR SERVIZIO: al comando l’azera Polina Rahimova (20 aces) che però è già stata eliminata al pari della messicana Samantha Bricio (19), l’olandese Lonnee Sloetjes si trova in testa virtualmente (19, 0.59) con un po’ di margine nei confronti di Paola Egonu (15, 0.50).

MIGLIOR RICEVITRICE: la giapponese Mako Kobata vola col suo 46,36% annichilendo la tedesca Jennifer Geerties (43,56%) e la statunitense Kelsey Robinson (43,48%), Monica De Gennaro settima (36,69%).













Foto: FIVB