Calcio, Nations League 2019: la situazione di classifica del girone dell’Italia. È lotta con la Polonia per non retrocedere in Serie B

L’Italia ora è a serio rischio retrocessione nella Nations League 2019, la neonata competizione calcistica organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di aumentare il numero di incontri ufficiali per le varie Nazionali. Gli azzurri sono fermi a un solo punto in classifica, frutto del pareggio di Bologna contro la Polonia a cui era seguita la pesante sconfitta in trasferta contro il Portogallo. I ragazzi del CT Roberto Mancini rischiano seriamente di scivolare in Serie B, sarebbe uno smacco ulteriore dopo aver clamorosamente mancato la qualificazione ai Mondiali 2018 e l’ulteriore segno delle difficoltà che sta affrontando il nostro movimento.

L’Italia è infatti già con l’acqua alla gola e domenica 14 ottobre (ore 20.45) affronterà la Polonia allo Stadion Slaski di Chorzow, una sconfitta contro i biancorossi avrebbe come causa la matematica retrocessione in Serie B. Stesso discorso in caso contrario: un successo di Chiellini e compagni significherebbe salvezza e retrocessione per i nostri avversari.

Un pareggio, invece, rimanderebbe tutto all’ultima giornata: Italia a San Siro contro il Portogallo (17 novembre), Polonia a Guimaraes contro i lusitani (20 novembre). Il primo posto del girone è ormai in mano al Portogallo che ha vinto i primi due incontri: i Campioni d’Europa voleranno alla Final Four del torneo se faranno due punti nelle prossime due partite oppure se Italia e Polonia pareggeranno tra di loro.

LA SITUAZIONE DEL GIRONE DELL’ITALIA: AZZURRI TRA RETROCESSIONE E SALVEZZA

– L’Italia retrocede matematicamente se perde contro la Polonia.

– L’Italia si salva aritmeticamente se batte la Polonia.

– In caso di pareggio con la Polonia tutto verrebbe rimandato all’ultima giornata, azzurri e biancorossi saranno impegnati con il Portogallo rispettivamente il 17 e il 20 novembre. In caso di medesimo risultato di entrambe, a decidere chi retrocederà sarà lo scontro diretto (si salvano Piatek e compagni se domenica finisce 0-0, si salvano gli azzurri se finisce 2-2 o punteggio a salire, con 1-1 si va a vedere differenza reti globale e nel caso numero di gol segnati).

– Il Portogallo sarà primo se: fa due contro Polonia e Italia, oppure Italia e Polonia pareggiano tra loro. Italia e Polonia devono vincere entrambe le partite che devono giocare e devono sperare che i lusitani non vincano mai, in caso di arrivo a pari punti decideranno gli scontri diretti. Chi vince il girone si qualifica alla Final Four.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com