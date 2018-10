Basket, Champions League 2018-2019: tante squadre a caccia del titolo. Le italiane vogliono essere protagoniste

Il basket europeo entra nel vivo e questa settimana, oltre all’Eurolega, comincia anche la Basketball Champions League, la coppa creata da FIBA Europe e arrivata alla sua terza edizione. Una competizione lunga, difficile da vincere e che presenta tante ottime squadre, alcune delle quali detentrici del titolo nazionale.

Tre delle quattro formazioni arrivate lo scorso anno alla Final Four sono ancora presenti anche in questa edizione. I campioni in carica dell’AEK Atene sognano uno storico bis dopo aver vinto la finale dello scorso anno contro i francesi del Monaco, che invece quest’anno giocheranno in Eurocup. Ci saranno le due semifinaliste, gli spagnoli di Murcia e i tedeschi del Ludwigsburg.

Il livello si è alzato notevolmente in questa edizione anche per la presenza di squadre che in passato hanno disputato l’Eurolega come i tedeschi del Brose Bamberg, i russi del Nizhny Novgorod e gli sloveni dell’Olimpia Lubiana. Proprio quest’ultimi rappresentano quel gruppo di squadre campioni nazionali: Le Mans (Francia), Ostenda (Belgio), Ventspils (Lettonia), Wloclawek (Polonia), Cez Nymburk (Rep.Ceca).

Tra le favorite ci sono sicuramente le due squadre israeliane, Hapoel Holon e Hapoel Gerusalemme, ma attenzione anche ad altre formazioni, in particolare gli spagnoli del Canarias (meglio conosciuta come Tenerife), vincitori della prima edizione della Champions League in finale contro i turchi del Banvit, altra formazione che può ambire a raggiungere traguardi importanti.

Ci sarà anche tanta Italia e le squadre del nostro campionato puntano ad essere protagoniste. Reyer Venezia e Sidigas Avellino sono reduci da una storica finale tutta italiana in Fiba Europe Cup lo scorso anno e si presentano ai nastri di partenza sicuramente tra le squadre favorite e che ambiscono ad un posto nella Final Four di maggio. Ci sarà anche la Virtus Bologna, che torna a respirare aria di coppe europee dopo molti anni ed è sicuramente una delle formazioni con più tradizione in questa Champions League. L’obiettivo per le Vnere è quello di stupire, passando magari il primo girone per poi giocarsi tutto nella fase ad eliminazione diretta.













Credit Ciamillo