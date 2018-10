Calendario Mondiali volley femminile 2018: le date delle prossime partite dell’Italia con Russia e USA. Programma, orari e tv

L’Italia continua a volare ai Mondiali 2018 di volley femminile che si stanno disputando in Giappone, la nostra Nazionale conserva la propria imbattibilità e ha infilato sette vittorie consecutive: ormai la qualificazione alla Final Six è in cassaforte ma non bisogna mollare il colpo perché manca ancora la matematica certezza della qualificazione al prossimo turno. L’accesso tra le sei grandi del Pianeta passerà anche dalla doppia sfida contro Russia e USA in programma tra mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre, due big match che si disputeranno a Osaka e che ci diranno ancora di più sulle reali ambizioni delle azzurre.

Ora le ragazze del CT Davide Mazzanti avranno a disposizione un giorno di riposo, poi se la dovranno vedere con la blasonata corazzata europa priva però del fenomeno Goncharova che si è infortunata alla spalla sinistra e poi chiuderanno la seconda fase con lo scontro diretto contro le Campionesse del Mondo. L’Italia si conferma sempre più mina vagante della competizione e ora vuole continuare a sognare in grande, il gruppo ha tutte le carte in regola per sognare in grande e per puntare anche al bersaglio grosso.

Quando tornerà in campo l’Italia ai Mondiali 2018 di volley femminile? Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato con tutte le date e gli orari delle partite dell’Italia contro Russia e USA. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Russia

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE:

09.10 Italia vs USA

ITALIA-RUSSIA E ITALIA-USA: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB