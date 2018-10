Volley femminile, Mondiali 2018: l’Italia sfida la Serbia per il primo posto nel girone, big match contro le Campionesse d’Europa

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DALLE 9.10

Italia-Serbia non può essere una partita normale, per di più se siamo alla Final Six di un Mondiale ma l’incontro in programma questa mattina (ore 09.10) a Nagoya (Giappone) non sarà determinante per la qualificazione alle semifinali della rassegna iridata: entrambe le squadre hanno già staccato il pass per il match a eliminazione diretta, da giocare venerdì contro Olanda o Cina, dunque oggi le due compagini si sfideranno esclusivamente per il primo posto nella Pool G che deciderà poi quale sarà l’incrocio nella semifinale. Chi vince se la dovrà vedere contro la perdente dello scontro diretto tra le Campionesse Olimpiche e le orange, chi verrà sconfitto avrà naturalmente il trattamento opposto.

L’Italia è uscita molto provata dalla battaglia contro il Giappone, la sfida risolta soltanto al tie-break contro le padrone di casa ci ha sì consegnato un posto tra le magnifiche quattro ma abbiamo speso tantissime energie e il CT Davide Mazzanti potrebbe valutare un parziale mini turnover per fare recuperare le ragazze in vista delle sfide che contano. Paola Egonu ha chiuso con 36 punti da vera trascinatrice, Miriam Sylla si è fatta sentire quando contava: forse le nostre due tigri potranno rifiatare un attimo anche se sicuramente vorranno essere della partita per aiutare le compagne nel tentativo di proseguire la striscia vincente fatta al momento di dieci vittorie in altrettante partite.

La Serbia gioca una pallavolo molto fisica e offensiva trascinata da Tijana Boskovic e Brankica Mihajlovic ma vedremo se le due attaccanti di palla alta saranno in campo o verranno risparmiate vista la poca importanza pratica del match. Le Campionesse d’Europa, che domenica hanno demolito il Giappone e ieri hanno osservato il turno di riposo, sono probabilmente le grandi favorite per la conquista del titolo iridato e cercheranno di mettersi in mostra anche contro l’Italia in un incontro che potrebbe replicarsi anche in finale sabato prossimo. La partita si preannuncia avvincente e il risultato sarà aperto, l’Italia sfida la Serbia per un prestigioso primo posto nel girone e per avere sulla carta un accoppiamento sulla carta più agevole nella semifinale di venerdì che ormai ci aspetta.













Foto: FIVB