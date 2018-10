Volley femminile, Mondiali 2018: le partite dell’Italia nella Final Six. Calendario, programma, orari e tv della terza fase

L’Italia è pronta per giocare la Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile che si disputerà a Nagoya (Giappone) da domenica 14 a martedì 16 ottobre. La nostra Nazionale si è qualificata all’appuntamento dopo nove vittorie consecutive, le azzurre sono tra le sei grandi del Pianeta grazie a un cammino immacolato e da imbattute vogliono continuare a sognare in grande. Il sorteggio ci ha consegnato in dote la Pool G, il Giappone e la Serbia saranno le nostre prossime avversarie che affronteremo lunedì 15 e martedì 16 ottobre: esordio contro le padrone di casa che a quel punto avranno già giocato contro le Campionesse d’Europa, poi grande chiusura contro le slave col vantaggio teorico di sapere la situazione di classifica del girone.

Paola Egonu e compagne non vogliono smettere di sognare e ora tenteranno il tutto per tutto, la semifinale e le medaglie sono davvero a un passo e bisogna continuare ad attaccare per raggiungere l’obiettivo. Le nipponiche sembrano essere alla portata ma andranno seriamente prese in considerazione visto che giocheranno di fronte al proprio pubblico senza dimenticarsi del loro gioco difensivo, la Serbia di Boskovic e compagnia fa paura con il suo gioco d’attacco ma ormai la nostra Nazionale se la può giocare contro tutte.

Di seguito le date, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle partite dell’Italia nella Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (Rai Due o RaiSport), in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 15 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Giappone

MARTEDI’ 16 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Serbia

COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (Rai Due o RaiSport) e in diretta streaming su Rai Play.

