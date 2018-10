Italia-Giappone, Mondiali volley femminile 2018: data, programma, orario e come vederla in tv

L’Italia affronterà il Giappone nella prima partita della Final Six ai Mondiali 2018 di volley femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Nagoya per affrontare le padrone di casa, l’appuntamento è per lunedì 15 ottobre. Le azzurre partiranno con i favori del pronostico dopo aver vinto le prime nove partite disputate in questa rassegna iridata e andranno a caccia del successo contro la compagine nipponica che avrà il sostegno del proprio caloroso pubblico: una vittoria ci permetterebbe di fare un passo importante verso le semifinali già alla vigilia del match conclusivo contro la Serbia che, in caso di sconfitta iniziale contro le asiatiche, si rivelerebbe fondamentale.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno tutte le carte in regola per fare bene, hanno incantato fino a questo momento e non possono sbagliare proprio sul più bello. Paola Egonu e compagne vogliono continuare a sognare e una partenza a razzo di permetterebbe di volare ancora più in alto, bisogna continuare a spingere per raggiungere il massimo obiettivo.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Giappone, il prossimo match delle azzurre ai Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (Rai Due o RaiSport, palinsesto ancora da comunicare), in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 15 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Giappone

ITALIA-GIAPPONE: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (Rai Due o RaiSport, palinsesto ancora da comunicare) e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB