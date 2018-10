Volley femminile, Mondiali 2018: la TV giapponese ha vinto, lo sport ha perso. Stravolto il palinsesto delle semifinali, si gioca all’alba in Europa

Oggi il potere della televisione giapponese si è palesato con tutto il suo fragore, i network del Sol Levante hanno letteralmente stravolto le logiche del programma delle semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile che si disputeranno a Yokohama nella giornata di venerdì 19 ottobre. Le due sfide si disputeranno infatti alle ore 06.40 (Serbia-Olanda) e alle ore 09.10 (Italia-Cina) perché alle ore 12.20 è prevista la finalina per il quinto posto tra USA e Giappone: un’anomalia anacronistica che va decisamente contro ogni logica di spettacolarità e di programmazione, si è preferito dare il prime time locale a un’inutile incontro per un piazzamento di rincalzo rispetto a una delle due semifinali solo perché è presente la squadra di casa.

Il risultato è che un big match tra due compagini europee si giochi quando sarà appena l’alba nel nostro Continente e che lo scontro tra le azzurre e le Campionesse Olimpiche sia di primissima mattina alle nostre latitudini e nel pieno pomeriggio a Pechino. Come sempre il potere economico delle televisioni ha avuto la meglio, un quasi inutile incontro per il quinto posto ha avuto la meglio nei confronti di due semifinali che valgono un posto nella Finale dei Mondiali. Una decisione che ha generato diversi malcontenti per le tv slave e neerlandesi che non potranno sfruttare al meglio un incontro di questo calibro, anche la nostra Rai risulta decisamente insoddisfatta.

Foto: FIVB