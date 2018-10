Volley femminile, Mondiali 2018: la Serbia è la prima finalista, Boskovic e Mihajlovic stendono l’Olanda

La Serbia è la prima finalista dei Mondiali 2018 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno sconfitto l’Olanda per 3-1 (25-22; 26-28; 25-19; 25-23) nella rivincita della finale continentale dello scorso anno e hanno così staccato il pass per l’atto conclusivo della rassegna iridata che giocheranno domani a Yokohama (Giappone) contro la vincente di Italia-Cina, in campo alle ore 09.10.

Le slave hanno confermato i pronostici della vigilia e hanno messo sotto le orange in una partita ricca di emozioni e di grandi giocate, le ragazze di coach Terzic hanno così conquistato il diritto di giocare la prima finale della loro storia (il miglior risultato era il terzo posto del 2006 quando però erano ancora uniti col Montenegro). Le tulipane, invece, mancano l’appuntamento con la loro prima finale e si dovranno accontentare di lottare per il bronzo contro la perdente della semifinale tra le azzurre e le Campionesse Olimpiche.

Le slave, trascinate da una sontuosa Tijana Boskovic (29 punti, 3 muri) e da una chirurgica Brankica Mihajlovic (23), hanno sciorinato il loro proverbiale gioco offensivo azionato dalla regista Maja Ognjenovic che è stata brava anche a chiamare in causa le centrali Milena Rasic (12, 3 muri) e Stefana Velijkovic (7, 3 stampatone). Le vicecampionesse olimpiche, pronte a giocare la terza grande finale internazionale nel giro di due anni, hanno ben arginato l’opposto Lonneke Sloetjes (23) e Anne Buijs (15).