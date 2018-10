Calcio, la FIGC candida Martina Colombari come presidente della Divisione femminile?

Tra una settimana esatta, martedì 9 ottobre, a Cremona verrà eletto il presidente della Divisione Calcio Femminile: secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, la FIGC starebbe pensando a Martina Colombari, moglie dell’attuale vicecommissario federale Alessandro Costacurta.

Il noto quotidiano milanese anticipa anche che il nome di Walter Veltroni potrebbe essere preso in considerazione per ricoprire un ruolo all’interno della medesima Divisione. La Lega di Serie A però non sarebbe d’accordo e si sarebbe opposta, chiedendo di essere ascoltata prima delle elezioni.

In via Allegri però il nome di Colombari sarebbe preso in grande considerazione e neppure questa presa di posizione netta parrebbe scalfire una candidatura che nelle ultime ore sta diventando sempre più forte, trasformando le elezioni della prossima settimana in una semplice formalità.













Foto: GIO_LE / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it