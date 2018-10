Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Thailandia, le azzurre per il settimo sigillo e blindare la Final Six

L’Italia vuole ipotecare la qualificazione alla Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile, obiettivo sempre più vicino dopo aver conquistato sei vittorie consecutive in maniera assolutamente autorevole e con grande personalità. La nostra Nazionale non vuole più fermarsi e insegue il settimo sigillo che ci avvicinerebbe sensibilmente alla terza fase della rassegna iridata, l’ingresso tra le sei grandi del Pianeta è ormai a un passo e la partita di oggi contro la Thailandia (ore 12.20) non va fallita proprio per questo momento: un successo contro la compagine asiatica ci permetterebbe di blindare la qualificazione (avremmo sicuramente almeno una vittoria di vantaggio su Cina e Russia che devono ancora affrontarsi nello scontro diretto) anche se la matematica arriverà solamente nei prossimi giorno quando scenderemo in campo per i big match contro Russia e USA.

La nostra Nazionale deve continuare a spingere e a esprimere questo elevato livello di gioco, non ci si può fermare e non ci si deve adagiare sugli allori perché ogni passo falso potrebbe costare caro. La sfida alla Thailandia si preannuncia comunque molto complicata, partiremo con i favori del pronostico ma di fronte avremo una squadra eccezionale in difesa, capace di tirare su ogni pallone e di prolungare gli scambi: non è mai facile andare a segno contro di loro, bisogna essere pazienti in contrattacco e nelle varie rigiocate, non bisognerà farsi prendere dal loro gioco snervante, non ci si dovrà fare prendere dalla foga e ogni punto andrà giocato con estrema attenzione puntando sulla potenza del nostro attacco per cercare di metterle in crisi. Le asiatiche hanno trascinato USA e Russia al tie-break, ieri hanno fatto sudare la Cina e oggi cercheranno il colpaccio anche se ormai sono già fuori dai giochi in ottica terza fase.

Le attaccanti Kittirat, Apinyapong e Kongyot e la centrale Thinkaow sono gli elementi di spicco ma attenzione alla quotata palleggiatrice Pornpun Guedpard che può fare la differenza. Serviranno le bordate di Paola Egonu e Miriam Sylla per minare le loro certezze insieme ai muri di Cristina Chirichella e Anna Danesi che potranno annichilirle, Ofelia Malinov dovrà variare molto il gioco per non fornire dei punti di riferimento.

Foto: FIVB