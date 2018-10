Volley femminile, Mondiali 2018: impresa Giappone, battuta la Serbia. Brasile con le spalle al muro, Italia prima

Oggi (mercoledì 10 ottobre) si sono svolte otto partite ai Mondiali 2018 di volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Nel momento chiave della seconda fase diverse nazionali hanno saputo fare la differenza, facendo così un passo fondamentale verso la qualificazione alla Final Six. Solo Italia e Serbia però sono già certe del pass, mentre le altre si giocheranno tutto nell’ultima partita. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di questa giornata.

Olanda vs Brasile 2-3 (25-21; 18-25; 27-25; 19-25; 7-15) Pool E, a Nagoya

Vittoria fondamentale per le verdeoro che superano al tie-break le olandesi e si giocheranno tutto domani con il Giappone, in cui servirà una vittoria 3-0. Un match che ha visto le sudamericane primeggiare grazie ad una prestazione eccezionale di Tandara, che ha trascinato le sue al successo con 28 punti. Una partita che si è giocata su ritmi sempre elevati ed è stata molto combattuta, ma nei momenti chiave è uscita la maggiore brillantezza del Brasile, che infligge così la prima sconfitta all’Olanda, che domani a sua volta non dovrà perdere per 3-0 con la Serbia.

Cina vs USA 3-0 (25-17 26-24 25-18) Pool F, a Osaka

Vittoria schiacciante delle Campionesse Olimpiche, che travolgono le Campionesse del Mondo. Dopo un avvio equilibrato nel primo set con un 11-11, le cinesi hanno preso il largo, non Xiangyu che ha confermato la sua forma straripante in questo torneo. Le americane hanno poi lottato strenuamente nel secondo set, rispondendo punto a punto, ma dovendosi poi arrendere con una ricezione sbagliata di Larson. Nel terzo la protagonista è Zhu, che con dei colpi perfetti porta le compagne in trionfo.

Giappone vs Serbia (Pool E, a Nagoya) 3-1 (15-25 25-23 25-23 25-23) Pool E, a Nagoya

Le padrone di casa fanno l’impresa e riescono a battere le Campionesse d’Europa, reduci da sette vittorie consecutive e già certe della Final Six. Le nipponiche dopo aver perso il primo set, hanno reagito alla grande e trascinate dal pubblico in delirio, sono riuscite a ribaltare il punteggio imponendosi nei tre successivi set sempre per 25-23. La sfida di domani tra Giappone e Brasile diventerà quindi cruciale per decidere chi delle due passerà alla Final Six, con le asiatiche che sperano in un’altra magia.

Italia vs Russia 3-1 (22-25; 25-20; 25-18; 25-22) Pool F, a Osaka

Bulgaria vs Thailandia 3-2 (25-18; 22-25; 18-25; 25-22-19-17) Pool F, a Osaka)

Turchia vs Azerbaijan 3-1 (26-24; 25-17; 22-25; 25-21) Pool F, a Osaka

Messico vs Repubblica Dominicana 0-3 (13-25; 18-25; 15-25) Pool E, a Nagoya