Volley, Mondiali 2018: Italia qualificata alla terza fase, azzurre alla Final Six!

L’Italia si è qualificata matematicamente alla terza fase dei Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre hanno sconfitto la Russia per 3-1, conquistando così l’ottava vittoria consecutiva che vale l’accesso alla Final Six della rassegna iridata. La nostra Nazionale è tra le sei grandi del Pianeta e ora non vuole smettere di sognare in Giappone: le ragazze di Davide Mazzanti sono certe di concludere la seconda fase almeno al secondo posto e lotteranno per il primo posto contro gli USA (se le Campionesse del Mondo perderanno a pranzo con la Cina saremo già primi indipendentemente dallo scontro diretto di domani).

Ora l’Italia attende di scoprire le due avversarie della terza fase che si giocherà a Nagoya da domenica 11 a martedì 14 ottobre. A decidere sarà un sorteggio la cui data deve essere ancora comunicata.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter