Volley femminile, Mondiali 2018: il calendario delle semifinali. Gli orari e su che canale vederle in tv

Ormai ci siamo. Le semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile stanno per avvicinarsi. I match che decideranno le due finaliste di questa rassegna iridata in Giappone si giocheranno venerdì 19 ottobre a Yokohama (Giappone): le migliori quattro Nazionali del Pianeta sono pronte a darsi battaglia per accedere all’atto conclusivo in programma il giorno successivo sempre nella metropoli del Sol Levante. Si preannuncia grande spettacolo, assisteremo a due incontri sulla carta estremamente equilibrati e avvincenti che ci regaleranno grandi emozioni e faranno divertire tutti gli appassionati di pallavolo a suon di schiacciate, muri e grandi giocate.

L’Italia ha carte importanti da mettere sul tavolo, forte delle ben dieci vittorie ottenute. La nostra compagine partecipa per la quarta volta alle semifinali di un Mondiale e punta chiaramente ad arrivare fino in fondo. L’avversaria sarà la Cina Campionessa Olimpica che insegue il terzo titolo iridato della storia dopo aver perso le ultime tre finali. Olanda e Serbia, che si affronteranno nell’altro match in programma, non sono solite frequentatrici di questa fase del massimo torneo, le Campionesse d’Europa partono con tutti i favori del pronostico mentre le orange vogliono continuare a stupire.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato, le date e gli orari delle semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (palinsesto da comunicare), in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 19 OTTOBRE:

06.40 Semifinale 1 – Serbia vs Olanda

09.10 Semifinale 2 – Italia vs Cina

12.20 Finale quinto posto – USA vs Giappone

COME VEDERE IN DIRETTA TV E STREAMING LE SEMIFINALI DEI MONDIALI:

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.

