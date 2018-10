Volley femminile, Mondiali 2018: i gironi delle seconda fase e le nuove classifiche. Italia con USA e Russia, calendario e programma

Ai Mondiali 2018 di volley femminile si è conclusa la prima fase, sono rimaste in corsa le migliori 16 Nazionali che sono state suddivise in due gironi: le prime quattro classificate della Pool A e della Pool D sono confluite nella neonata Pool E di Nagoya; le qualificate invece della Pool B e della Pool C faranno parte della Pool F a Osaka. In questa seconda fase ogni squadra si è portata dietro tutti i risultati ottenuti in precedenza e ora giocherà contro le quattro avversarie che non ha già affrontato. Le prime tre classificate di ogni gruppo accederanno alla terza fase (Final Six).

L’Italia si presenta all’appuntamento a punteggio pieno con 5 vittorie all’attivo e 15 punti, un solo set perso. Ora le azzurre se la dovranno vedere con gli imbattuti USA (hanno però già due lunghezze di distacco), con la quotata Russia, con la temibile Thailandia e con l’Azerbaijan di Polina Rahimova. Si preannunciano quattro grandi battaglie ma la nostra Nazionale non teme più nessuno dopo aver già surclassato Turchia e Cina, ora la corsa verso la Final Six è lanciata.

Nell’altro gruppo, invece, Serbia e Olanda sembrano avere una marcia in più mentre Giappone e Brasile sono costrette a inseguire, le altre formazioni sembrano essere già tagliate fuori. Di seguito la composizione dei due gironi della seconda fase, tutte le squadre partecipanti e i calendari completi.

GIRONI E CLASSIFICHE SECONDA FASE:

POOL E (a Nagoya): Serbia 5 vittorie (15 punti), Paesi Bassi 5 vittorie (14 punti), Giappone 4 vittorie (13 punti), Brasile 4 vittorie (12 punti), Germania 3 vittorie (9 punti), Repubblica Dominicana 3 vittorie (9 punti), Porto Rico 2 vittorie (6 punti), Messico 1 vittoria (3 punti).

POOL F (a Osaka): Italia 5 vittorie (15 punti), USA 5 vittorie (13 punti), Cina 4 vittorie (12 punti), Russia 4 vittorie (12 punti), Thailandia 3 vittorie (10 punti), Turchia 3 vittorie (9 punti), Azerbaijan 2 vittorie (6 punti), Bulgaria 2 vittorie (6 punti).

QUANDO GIOCA L’ITALIA NELLA SECONDA FASE? IL PROGRAMMA, LE DATE E LE AVVERSARIE

