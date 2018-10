Volley femminile, Marco Bonitta: “Paola Egonu straordinaria nella semifinale contro la Cina. Giocatrici così ti fanno vincere”

Nei giorni in Giappone che hanno avuto per protagoniste le ragazze italiane del volley nei Mondiali 2018, i paragoni con la formazione allenata da Marco Bonitta nel 2002 si sono sprecati. Quella squadra, guidata da Elisa Togut (opposto) e dall’eccezionale Leo Lo Bianco in regia, seppe realizzare l’impresa di vincere una rassegna iridata, scrivendo una pagina di storia. La compagine di Davide Mazzanti c’è andata molto vicina, arrendendosi solo alla Serbia nella finale in un tie-break palpitante.

E allora il tecnico della selezione di 16 anni fa ha espresso un parere qualificato su quanto accaduto in terra nipponica: “Ho seguito non solo la finale, ma anche la semifinale e qualche altra partita del torneo. La partita contro la Cina è stata bella e palpitante, una gara che potevamo anche vincere 3-1. L’atto conclusivo bello tosto che avrebbe potuto concludersi diversamente. La Serbia è ancora più forte ma se avessimo vinto non avremmo rubato nulla. Le abbiamo surclassate nel primo set e messe sotto nel terzo“, ha dichiarato Bonitta, intervistato da Tuttosport.

Parallelismi tra le giocatrici della sua Nazionale e quelle attuali che non disdegna l’attuale direttore generale di Ravenna: “Togut-Egonu? Si si può fare. Lei è stata costante in tutto il Mondiale, con una semifinale straordinaria. Elisa crebbe piano piano e poi inanellò tre gare strepitose: quarti, semifinali e finali con gli ultimi 8 palloni nel tie-break determinanti. Per vincere hai bisogno di quelle giocatrici lì“.

E per quanto concerne il futuro e l’obiettivo delle Olimpiadi di Tokyo 2020: “Davide Mazzanti sa benissimo che dopo questo risultato questo gruppo può andare avanti tanti anni, ma sa che deve pensare che si può migliorare. Miglioramenti nella qualità della squadra sapendo che è già forte. L’esperienza di altre due annate ad alto livello potranno fare la differenza. La Serbia ha il suo bagaglio ma i pochi punti tra noi e la vittoria sono recuperabili“.













Foto: Edoardo Gramignoli