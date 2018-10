Volley, confronto tra Chicco Blengini e Federazione: dove va l’Italia? Urgono soluzioni verso le Olimpiadi e il futuro

Nelle prossime ore è atteso un confronto tra la Federazione e Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di volley maschile. Come riporta la Gazzetta dello Sport, al centro del faccia a faccia ci sarà un bilancio sui Mondiali casalinghi conclusi al quinto posto ormai un mese fa. Sembra che alcuni aspetti della gestione dell’ultimo anno non siano andati bene a Cattaneo e Manfredi, Presidente e vice della FIPAV. Ricordiamo che l’allenatore ha un contratto fino al termine del 2020, speriamo che ci si qualifichi per le Olimpiadi di Tokyo.

Si dovrà sicuramente parlare del rendimento della prima squadra che fatica a decollare dopo l’argento conquistato alle Olimpiadi di Rio 2016 ma c’è da capire anche come portare dei miglioramenti al movimento perché i giocatori italiani scarseggiano in SuperLega, soprattutto in alcuni reparti (schiacciatori su tutti). Si pensa di ridurre il numero degli stranieri ma non sarà facile trovare il favore delle varie società e soprattutto nell’immediato sarà difficile che dei giovani “azzurrabili” riescano a giocare con continuità nel massimo campionato. Urge trovare delle soluzioni appropriate e convincenti che permettano all’Italia di riemergere, il risultato sportivo dell’ultima rassegna iridata è stato purtroppo deludente e le lezioni subite da Serbia e Polonia hanno lasciato un segno importante, a maggior ragione dopo l’argento conquistato dalla squadra femminile in Giappone.













Foto: Valerio Origo