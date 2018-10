Volley, Chicco Blengini confermato CT dell’Italia? La strada del futuro, tra qualificazione alle Olimpiadi e i giovani

L’incontro di ieri tra Chicco Blengini e la FIPAV sembra avere prodotto un risultato: il CT sarebbe stato confermato alla guida della nostra Nazionale di volley maschile, la Federazione Italiana è intenzionata a rispettare il contratto fino al 2020. Il coach piemontese, al centro dell’attenzione dopo il poco soddisfacente quinto posto ai Mondiali casalinghi, avrebbe così avuto la conferma del proprio ruolo come ha anticipato la Gazzetta dello Sport.

Il CT ora dovrà concentrarsi sulla prossima stagione: il primo obiettivo sarà quello di centrare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (il torneo si dovrebbe disputare dal 2 al 4 agosto 2019, verosimilmente nel nostro Paese) e poi dovrebbe lanciare dei giovani nella Nations League (tra maggio e luglio), cioè nuovi elementi delle formazioni juniores che non hanno ancora indossato la maglia azzurra dei grandi. Sul tavolo della discussione anche l’annunciato abbandono di Osmany Juantorena, la speranza è quella di convincere la Pantera a tornare per dare una mano all’Italia a qualificarsi ai Giochi ma si è anche argomentato in merito alla possibile riduzione degli stranieri in SuperLega e alla promozione del Club Italia nel massimo campionato, due strade però che sembrano di difficile applicazione nell’immediato perché bisognerà trovare l’accordo con le varie società.













Foto: Valerio Origo