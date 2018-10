Giro di Lombardia, Thibaut Pinot: “La vittoria più bella, qualcosa di magnifico. Attaccare con Nibali era un obbligo”

Thibaut Pinot ha vinto il Giro di Lombardia 2018, Classica Monumento che conclude la stagione del grande ciclismo internazionale. Il francese si è imposto sul traguardo di Como al termine di una giornata da assoluto protagonista: ha attaccato sul durissimo Muro di Sormano insieme a Vincenzo Nibali e poi ha staccato lo Squalo sull’ascesa di Civiglio involandosi in solitaria verso il Lungo Lago.

Il transalpino della FDJ ha conquistato la sua vittoria più bella come ha dichiarato ai microfoni della Rai subito al termine della gara: “Questa è la più bella vittoria, era il mio sogno vincere qui perché vincere il Giro di Lombardia era più di un obiettivo, è qualcosa di magnifico. Attaccare così era un rischio ma era l’unico modo: quando Nibali ha attaccato non potevo fare altrimenti, è stata la giornata perfetta e per me è un coronamento di un sogno. Per me vincere in Italia è speciale, ho vinto tante corse in questo Paese ma questa è la più bella in assoluto“.