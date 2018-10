VIDEO Simone Biles mitologica, il nuovo volteggio da leggenda: doppio avanti teso e doppio avvitamento, oltre le leggi della fisica

Simone Biles continua a incantare e vuole davvero riscrivere le logiche della fisica, semplicemente la Reginetta della Polvere di Magnesio non è umana e ha spinto i limiti ancora più in là. Durante il camp di selezione USA per i Mondiali 2018 di ginnastica artistica (Doha, 25 ottobre – 3 novembre), la Campionessa Olimpica ha esibito un nuovo salto al volteggio, un elemento mai portato in gara in passato da nessuna atleta: si tratta di una rondata flick con mezzo giro e doppio salto avanti teso con doppio avvitamento. I giudici presenti le hanno assegnato un inverosimile 16.000 ma si tratta di un punteggio durante un training dunque non internazionale.

Più o meno difficile del mitologico triplo avvitamento? Siamo sugli stessi livelli, la 21enne di Columbus vuole stupire sempre e continua a incantare dopo una stagione di riposo in seguito ai trionfi di Rio 2016. Rientrata in estate trionfando ai Campionati Nazionali, ora Simone Biles si appresta a dominare la rassegna iridata inseguendo il quarto titolo nel concorso generale (sarebbe record assoluto, Svetlana Khorkina è ferma a tre). Di seguito il VIDEO del nuovo salto al volteggio di Simone Biles.













Foto: USA Gymnastics